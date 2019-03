Fundeb: deputados aprovam parecer contra veto do governo

Data: 27/03/2019

O governo teve uma derrota importante, no plenário da Assembleia Legislativa, na tarde desta quarta-feira (27). É que o veto parcial do Executivo à emenda do deputado Davi Maia (DEM), que isenta o desconto de R$ 10 milhões do rateio das sobras do Fundeb para o Alagoas Previdência, foi rejeitado por 22 votos.

Ainda assim, na hora que a matéria ia para a votação final, não havia quórum e o autor da emenda propôs o adiamento. Davi lembrou que, dos R$ 32 milhões aprovados para rateio, apenas R$ 20 milhões foram para a conta dos professores.

“Não temos os votos necessários. Por isso estou pedindo o adiamento e peço aos que não estão aqui que compareçam porque precisamos de 14 votos e é uma matéria importante”, disse Davi.

Ele revelou que, ao conversar com os deputados presentes, encontrou quem vai se abster e outros que votarão a favor do veto governamental. Em pronunciamento, acabou convocando os professores a se mobilizarem.

De acordo com o Cabo Bebeto (PSL), que se apresentou como independente no plenário, se o desconto foi irregular tem que ser devolvido.

A deputada Jó Pereira (MDB) também se posicionou favorável à derrubada do veto por acreditar na “justiça da proposta”. Ela lembrou que os professores já foram ao Judiciário, mais de uma vez, para garantir a isenção do desconto para o Alagoas Previdência.

O líder do governo, deputado Silvio Camelo (PV), saiu em defesa do palácio e lembrou que foi paga a maior parte do rateio.

“Não podemos jogar os professores no gabinete de todos os deputados. Não podemos ser oposição por oposição”, disse Camelo em aparte a pronunciamento do deputado Davi.

Parecer

Na apreciação do parecer, os deputados votaram com o relator da matéria, o deputado governista Marcelo Beltrão (MDB). Em sua análise, ele apontou que há decisão do Supremo Tribunal Federal para repasses que não sejam oriundos de salário não podem sofrer desconto.

Agora, a matéria vai a votação aberta, que pode ocorrer nesta quinta-feira. O governo tem maioria e pode reverter na votação da redação final. Se mantida a emenda aditiva, o governo terá de devolver o que foi descontado em folha suplementar.

Segundo Davi, o recurso será mais um incremento nos vencimentos dos trabalhadores da educação e deve movimentar a economia, em especial no interior do Estado.



Fonte: Gazetaweb