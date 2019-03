Instalação de UTI é “o maior projeto para Penedo”, avalia Vereador João Lucas

Data: 26/03/2019



O Vereador João Lucas Lins de Queiroz afirmou que o maior projeto para Penedo é a instalação de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), investimento em saúde pública que já tem projeto elaborado pela Santa Casa de Misericórdia de Penedo, conforme destacou em seu discurso na tribuna da Câmara Municipal de Penedo nesta quinta-feira, 21.

Em contato com o Vice-Prefeito Ronaldo Lopes, o vereador foi informado de reunião entre o representante da Prefeitura de Penedo e o secretário estadual de Saúde, Alexandre Ayres, a respeito o assunto que tem compromisso do governador Renan Filho, inclusive com possibilidade de repasse de recursos para a Santa Casa de Penedo tocar a obra com mais celeridade e economia.

“A UTI já deveria funcionar em Penedo, mas os equipamentos encaixotados foram para Coruripe”, disse João Lucas em seu discurso, afirmando que houve falta de compromisso político do então secretário estadual de Saúde e ex-prefeito de Penedo, Alexandre Toledo.

Ainda na tribuna, João Lucas parabenizou os organizadores da Festa do Bom Jesus dos Navegantes do povoado Ponta Mofina e reforçou a divulgação da realização de concurso para ingresso no serviço público municipal, conforme informou o prefeito Március Beltrão durante reunião com a bancada governista.

João Lucas destacou ainda a inclusão de ruas da Vila Matias, Loteamento São Gonçalo, Conjunto São José e Alto do São João no programa Pró-Estradas, investimento do governo estadual que constam no orçamento 2019, segundo declarou.

Fonte: Assessoria/Câmara