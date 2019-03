IX Conferência Municipal de Saúde de Penedo será realizada nesta quinta-feira (28)

A Prefeitura de Penedo e o Conselho Municipal de Saúde realizarão na manhã desta quinta-feira (28), a IX Conferência Municipal de Saúde com o tema central “Democracia e Saúde: saúde como Direito consolidação e financiamento do SUS”. A conferência ocorrerá no auditório do Sindspem, com horário marcado para as 8h, com a presença de autoridades municipais, gestores e prestadores de serviços do setor, sociedade civil organizada e usuários.

A realização da IX Conferência Municipal de Saúde de Penedo está baseada na lei federal nº 8.142, que estabelece a realização das as conferências municipais de saúde, devendo ser realizadas a cada quatro anos, para avaliar a situação de saúde municipal e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

Os eixos temáticos foram divididos em três grupos, onde serão discutidos temas importantes para a área, tendo como exemplo: Saúde como direito, a Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e o financiamento adequado e suficiente para o SUS.

As conferências preparatórias para o evento, também denominadas de pré-conferências foram realizadas nos dias 7 e 14 de março, nas zonas rural e urbana, respectivamente, sendo realizadas no Povoado Tabuleiro dos Negros e na Escola Municipal Costa Mangabeira, no Conjunto Madre Espirito Santo.

Durante a conferência municipal de saúde, as entidades ligadas à área da saúde, gestores e prestadores de serviços do setor, sociedade civil organizada e usuários têm a oportunidade de avaliar e propor as melhorias na área da saúde pública no município, direcionando os rumos da saúde municipal.