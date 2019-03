LBV celebra 37 anos em Alagoas e entrega kits pedagógicos para crianças

Data: 27/03/2019



A Legião da Boa Vontade (LBV) celebra nesta quinta-feira, 28, às 14h, os seus 37 anos de trabalho na cidade de Maceió e no Estado de Alagoas. Em sua Sede no Barro Duro, a Instituição desenvolve os programas Criança: Futuro no Presente!, Vivência Solidária e Vida Plena (idosos), na qual desenvolve dezenas de oficinas, arte e cultura; cidadania irrestrita; música; dança; ballet; artesanato e atividades esportivas. As comunidades recebem gratuitamente atendimento social, recreação, kits de material pedagógico e cestas de alimentos.

A campanha Criança Nota 10 – Proteger a Infância é acreditar no Futuro!, marca a celebração do aniversário de atuação da Instituição em terras Alagoanas. A iniciativa apoia as famílias que não tem recursos para a compra do material escolar e a permanência da criança em sala de aula, beneficiando mais de 19 mil estudantes em 90 municípios brasileiros.

Em Alagoas, são 320 crianças e adolescentes, oriundos da rede municipal de Maceió e Batalha no sertão do estado, presenteadas com kits pedagógicos, compostos com estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, dicionário, cadernos, mochila, régua, entre outros.

A celebração dos 37 anos de LBV em Alagoas acontece na sede da Instituição, localizada na Avenida Muniz Falcão, 964 – Bairro Duro, com apresentações artísticas e culturais preparadas com muito carinho pelos idosos e pelos meninos e meninas com idades de 6 a 15 anos, residentes nas comunidades Barro Duro, Novo Mundo, Jacintinho, Feitosa, São Jorge, Tabuleiro, Santa Lúcia, Benedito Bentes e Luiz Pedro I.

Todo esse trabalho é mantido somente com a colaboração e generosidade do povo brasileiro. Colabore pelo site www.lbv.org ou pelo tel.: 0800 055 50 99

Legião da Boa Vontade comemora 37 anos de trabalho em Alagoas

Data: 28/03/2019 – Horário: 14h – Quinta-feira

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Avenida Muniz Falcão, 964 – Bairro: Barro Duro

Informações: (82) 3328.4410

