Pato nega proposta maior do Palmeiras e fecha com São Paulo

Data: 27/03/2019

São Paulo venceu a disputa com o Palmeiras e acertou o retorno do atacante Alexandre Pato. O jogador estava no Tianjin Tianhai, da China, e acabou rescindindo seu contrato. Desde então, passou a ser alvo de grandes clubes, mas acabou optando pelo clube tricolor, onde jogou entre 2014 e 2015, fazendo 98 partidas e 38 gols.

O jogador teve uma conversa com o técnico Cuca nos últimos dias e ouviu do treinador que tem lugar no time tricolor. Então decidiu não aceitar a proposta do Palmeiras, melhor financeiramente, e está apalavrado com o São Paulo – falta assinar o contrato de quatro anos. O clube não confirma, mas deve divulgar em breve a data de apresentação e outros detalhes.

A chegada de Pato vai reforçar um time que vem fazendo uma temporada discreta e ainda não se acertou. Tanto que aposta em Cuca para retomar as rédeas da equipe. Quando atuou pelo São Paulo, Pato teve grandes atuações e acha que no Morumbi terá espaço para chamar atenção do técnico Tite e cavar uma vaga na Seleção Brasileira.

No lado do Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari, assim como o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, desconversaram ao serem questionados sobre Pato na terça-feira. A diretoria alviverde confiava em conseguir atrair Pato por apresentar um salário mais alto em comparação ao proposto pelo São Paulo. Porém, pesou a vontade do atleta.

O Palmeiras monitorava a situação do jogador desde dezembro. O agente de Pato, André Cury, tem boa relação com Mattos e o clube confiava nisso para conseguir fechar o reforço. Apesar de inicialmente ter uma postura mais de observação no mercado, a diretoria chegou a fazer proposta oficial e confiava no desfecho positivo.



Fonte: Terra