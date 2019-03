Presidente do Inep é demitido

Data: 26/03/2019



O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Marcus Vinicius Rodrigues, foi exonerado do cargo nesta terça-feira (26). A demissão foi oficializada em edição extra do Diário Oficial e traz a assinatura do ministro da Casa Civil, Onyx Dornelles Lorenzoni.

Rodrigues é ex-professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e tem doutorado em engenharia. Ele estava no cargo desde 22 de janeiro. A demissão de Rodrigues é a mais recente em uma série de mudanças nos cargos do alto escalão do MEC e se soma a outras polêmicas que envolvem a pasta.

Fonte: G1