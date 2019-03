Seduc mobiliza redes de ensino para apresentação de planos de ação do Escola 10

Data: 27/03/2019



Na busca por metas ainda mais desafiadoras quando se trata de qualidade de ensino e melhoria nos índices educacionais, Estado e municípios darão mais um passo importante na quinta-feira (28), com a promoção do Dia D do Programa Escola 10 nas sedes das 13 Gerências Regionais de Educação (Geres). O Escola 10 é uma união de forças entre Governo do Estado e prefeituras para a melhoria dos índices educacionais e que trouxe excelentes resultados na última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Com o apoio da equipe técnica da Superintendência de Políticas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), as equipes das Geres receberão articuladores de ensino das duas redes, além da equipe gestora e coordenadores pedagógicos das escolas da rede estadual para compartilhar seus planos de ação para este ano.

De acordo com a gerente de Educação Básica da Seduc, Fabiana Dias, esta será mais uma ação, em regime de colaboração, entre Estado e municípios, visando a construção, socialização e aprimoramento das ações para o alcance das metas acordadas entre os entes.

“Nós tivemos o primeiro momento, durante o evento de pactuação 2019, no Centro de Convenções, com as oficinas que balizaram a construção desses planos. De lá, eles saíram com o encaminhamento da construção do plano com base nessa meta. Eles fizeram os diagnósticos de suas escolas e, a partir daí, montaram seus planos de acordo com as novas metas do Escola 10. Agora, vamos sentar para socializar, discutir e compartilhar os planos um do outro para ver como enriquecê-los”, explicou Fabiana.

Semana D

Após este momento preparatório nas Geres, será a vez dos planos serem socializados e validados pelas comunidades escolares na Semana D do Escola 10, de 1º a 6 de abril. “Esta Semana será para a apresentação às escolas, onde as ações serão refinadas. O plano vai ser apresentado à comunidade, a meta vai ser fixada em local visível na escola, um grande movimento para que todo mundo conheça e se aproprie das metas. Neste momento, os planos deverão ser conhecidos e aprovados pelo Conselho Escolar”, declarou a gerente.

Fabiana informa ainda que os articuladores das Semeds terão esse momento também com os articuladores selecionados para as escolas municipais. “A Seduc fará o acompanhamento e dará o apoio necessário nesse processo” , disse.

Preparação

Na terça-feira (26), formadores das 13 Geres se reuniram com técnicos da Suped, no Centro de Formação Ib Gatto Falcão (Cenfor), no Cepa, para alinhamento e preparação para o Dia D. Cislaine Tenório e Viviane Maros, formadoras do Núcleo Estratégico de Formação (NEF) da 2ª Gere – que engloba São Miguel dos Campos e mais nove municípios, dentre eles Coruripe, que atingiu o melhor Ideb do estado em 2017 – acompanharam atentas a formação e explicam como se dará o processo regional.

“Após o lançamento no Centro de Convenções, visitamos todas as escolas estaduais da nossa regional para fazer o acompanhamento e dar orientações com relação ao plano de ação. Também mobilizamos e fizemos um momento com os municípios da nossa Gere”, pontuou Cislaine Tenório.

Viviane fala do engajamento de toda a comunidade educacional da região em busca da melhoria dos índices. “Estamos fazendo um estudo minucioso para orientar melhor os articuladores de ensino, para que eles possam trabalhar diretamente com os professores As oficinas já estão sendo realizadas, estamos em contato direto com os responsáveis e todos estão muito otimistas”, finalizou Viviane Maros.

Fonte: Agência Alagoas