Semarh alerta para chuvas de intensidade moderada em regiões de Alagoas

Data: 26/03/2019



A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), emitiu, no fim da tarde desta terça-feira (26), um aviso meteorológico especial sobre a possibilidade de chuvas com intensidade moderada, com algumas pancadas rápidas durante a noite nas regiões do Litoral, região Metropolitana e Zona da Mata alagoana.

Segundo o aviso, as chuvas podem prosseguir até esta quarta-feira (27) nas mesmas regiões. O comunicado aponta também que as chuvas previstas não trazem risco de transbordamento nas principais bacias hidrográficas do Estado de Alagoas e não devem impactar nos níveis das lagoas.

No entanto, pancadas mais intensas poderão provocar pequenos alagamentos em áreas vulneráveis com deficiência de drenagem, principalmente em áreas urbanas impermeabilizadas e movimentações de massa em áreas de encosta.

“Ressalta-se, que a chuva prevista para estas áreas será localizada, por isso, a precisão da localização e intensidade poderá ser prevista apenas com algumas horas de antecedência, mediante o monitoramento contínuo. A Sala de Alerta está monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento”, destaca o comunicado.

A secretaria, ressalta ainda, que mantém contatos permanentes com a Defesa Civil do Estado, bem como com o Gabinete do Governador com envio atualizado de informações acerca das condições climáticas.

com Assessoria