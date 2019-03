Carlinhos Maia se reconcilia com mãe biológica depois de 28 anos

Após polêmica nas redes sociais e ameaças de processo, o humorista alagoano Carlinhos Maia anunciou nesta quinta-feira (28) a reconciliação com a mãe biólogica, identificada apenas como Cícera, e a família de sangue.

No seu perfil do Instagram, o digital influencer com mais de 12 milhões de seguidores postou uma série de fotos na casa da mãe, e uma declaração relatando a compra de uma nova casa. “Você perdeu sua moradia, um pouco depois deu construir a minha, e hoje volto pra te dizer que fique tranquila, você terá sua casinha, pra poder chamar de sua”.

Na publicação, o humorista também relembra as dificuldades do relacionamento conturbado com a mãe biológica, e conta que está disposto a uma reaproximação depois de 28 anos.

“Você me deu à luz, depois tentou me encontrar e chamar minha atenção de maneira errada, me machucou muito. Porque eu só queria filho eu te amo, mas entendo que precisamos passar por coisas ruins para entender o propósito de Deus em nossas vidas”, expressa.

Apoio de famosos

Famosos como a cantora Preta Gil, Maísa e Simone, da dupla Simone e Simaria, manifestaram apoio à decisão do humorista na publicação. “Tudo no tempo dEle”, escreveu a apresentadora teen, Maísa.

“O mais importante você fez, teve o coração tocado por Deus pra perdoar e foi em busca desse encontro.. o amor é construído. Feliz demais por você meu amigo!”, postou a cantora Solange Almeida, a ex-vocalista da banda Aviões do Forró.

Um dos comentários mais curtidos, o noivo Lucas Guimarães, assumido recentemente, também prestou solidariedade ao influencer. “Você fez o certo, o perdão é uma das maiores virtudes do ser humano, você lembra? – Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.”

Ameaça de processo

Em agosto do ano passado, o alagoano usou as redes para relatar um suposto processo judicial que pretendia mover contra Cícera, sua mãe biológica. Na época, Carlinhos contou que, depois de ter conquistado a fama, ela o procurou para pedir dinheiro.

“Ela pediu dinheiro e eu dei. Mas depois de quinze dias ela apareceu lá de novo querendo mais dinheiro. Como eu neguei, ela ameaçou ir nas rádios falar que eu não cuido da minha mãe. Mas minha mãe, que me criou, que fez tudo por mim, é a Maria, e não essa mulher. Eu não conheço essa mulher”, falou na época.

Após alguns dias do desabafo do humorista, Cícera cumpriu a promessa e gravou um vídeo de sete minutos contando o nascimento do humorista e dele não ajudá-la financeiramente.

“Ele só tem este trabalho porque eu ia à igreja, de crente, de manhã cedo e fazia jejum. O pastor disse que um filho meu ia ter um bom trabalho. Ele ajuda a família dele e até os estranhos. Deu a uma pessoa R$ 5 mil. Quer dizer que tem direito de ajudar os outros que nunca orou por ele e já furou até o carro dele”, disse Cícera.

O vídeo ainda é interrompido pelo tio materno do alagoano, que o xinga de “mentiroso, prepotente e arrogante”. Sem identidade revelada, o tio foi acusado de divulgar um áudio por Penedo, sua cidade natal, difamando o humorista e a mãe adotiva, conhecida nas redes como Dona Maria.

por Andira Miranda/Gazetaweb