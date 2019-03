MPF recomenda que Exército em Alagoas não comemore e nem homenageie o golpe de 1964

Data: 28/03/2019



O Ministério Público Federal em Alagoas (MPF-AL), por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, recomendou nesta quinta-feira (28) às Forças Armadas em Alagoas que não promovam e nem participem de comemorações e homenagens ao golpe militar de 31 de março de 1964, que deu início à ditadura militar no Brasil, e que adotem providências para que os militares subordinados também cumpram a medida.

Nesta quinta, o Exército em Alagoas informou que fará uma solenidade para relembrar a data.

O G1 entrou em contato com a assessoria de comunicação do Exército em Alagoas, que informou que o protocolo do Batalhão não recebeu a recomendação até o término do expediente desta quinta.

A recomendação enviada ao comando do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado ( 59º BIMtz) foi assinada pelas procuradoras da República Cinara Pricladnitzky Bueno, Niedja Kaspary e Roberta Bomfim. O comandante tem o prazo de 48 horas, a partir do recebimento, para responder se acata a recomendação e que medidas serão adotadas.

No texto da recomendação, os procuradores alegam que, de acordo com os regulamentos disciplinares do Exército, Marinha e Aeronáutica, a participação de militares fardados em manifestações de natureza político-partidárias configura transgressão.

Para o MPF, homenagens em comemoração à ditadura militar violam esses regulamentos, podendo também constituir ato de improbidade administrativa, por atentarem contra os princípios da administração pública: moralidade, legalidade e lealdade às instituições.

Ainda na recomendação, o órgão leva em conta, além da Constituição, uma série de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, que determinam o respeito à democracia e consideram como obrigação de qualquer governo defendê-la.

O MPF lembra também aos comandantes que a aplicação do princípio democrático não se resume às eleições, mas rege o exercício de todo o poder e que a Constituição repudia o crime de tortura e considera inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o estado democrático.

O documento deixa claro que a ausência de resposta será interpretada como recusa ao atendimento à recomendação.

Fonte: G1/AL