Nem oposição, nem situação: Jó Pereira se declara independente na ALE

Data: 28/03/2019



Ao reforçar a postura de independência na Casa de Tavares Bastos, a deputada Jó Pereira (MDB) respondeu, nesta quinta-feira (28), aos comentários de que estaria com um pé na oposição ao governo de Renan Filho (MDB). Em pronunciamento durante a sessão ordinária, a parlamentar criticou as “rotulações” e disse que não era nem oposição, nem situação.

“Não sou oposição ao governo, menos ainda ao jovem Renan Filho… Quero e desejo o sucesso, tenho compromisso com Alagoas. Mas também não sou situação por ver contemplados amigos, conhecidos e ou familiares na estrutura do governo. Esses são colaboradores convidados pelo chefe do executivo ou por seus secretários, ou até indicados pelo grupo que, com orgulho, faço parte, mas no sentido de colaborar com o sucesso do governo e não para pautar minha atuação parlamentar”, afirmou.

A fala deixa a entender, nas entrelinhas, que o grupo Pereira pode embarcar novamente na gestão do executivo estadual. A relação entre o grupo e o governador estava estremecida desde a exoneração de Fernando Pereira do cargo de secretário de Assistência Social, em janeiro deste ano, em resposta de Renan Filho a escolha que os deputados fizeram por Marcelo Vitor (Solidariedade) para presidir a Assembleia.

“Alagoas precisa exercitar menos palanques e mais gestão”, disse, em outro trecho do pronunciamento, ao criticar a perpetuação dos tais palanques, “em detrimento de juntos fazermos o melhor pelo povo, com consequências positivas nas vidas de todos nós”. Ela também pediu o fim da “rotulação de oposição por oposição, situação por situação”.

Jó frisou que continuará “fazendo oposição a erros, ausências e omissões e valorizando acertos, realizações e caminhos que levem a melhoria da qualidade de vida dos alagoanos, principalmente os mais necessitados”: “Vamos continuar derrubando vetos do Executivo, sempre que assim se fizer necessário, como fizemos em momentos históricos na legislatura passada. Isso é democrático e necessário para garantir avanços. Vamos continuar aprovando rápido todas as boas iniciativas do executivo, com critério e zelo em nossas posições. Que não ocorram à manifestação individual de oposição por oposição”.



por Vanessa Alencar/CadaMinuto