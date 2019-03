Exército em AL se antecipa e, com formatura, celebra regime militar nesta sexta

Data: 29/03/2019



Antecipando-se ao dia 31 de março, o Comando do Exército em Alagoas cumpriu, na manhã desta sexta-feira (29), a recomendação da Presidência da República e do Ministério da Defesa quanto à celebração dos 55 anos da intervenção militar no Brasil. A solenidade foi a portas fechadas e contou “somente com o público interno”.

A assessoria do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado (BIMtz) informou à Gazetaweb que a formatura de hoje foi para “relembrar” o que o Exército considera como fato histórico. No domingo (31), não haverá solenidade no quartel.

Quando questionado sobre a recomendação do Ministério Público Federal (MPF), entregue pessoalmente ao quartel do Exército no estado, na tarde dessa quinta-feira (29), a qual solicitou que o 59º BIMtz se abstenha em promover ou fazer parte de qualquer comemoração e solenidade em alusão ao 31 de março de 1964, a assessoria informou que irá responder ao pedido dentro do prazo estipulado, que é de 48 horas.

Nesta formatura em alusão do 31 de março, a solenidade contou com a leitura da Ordem do Dia, “alusiva ao fato histórico”, o canto do Hino Nacional e o desfile da tropa.

A Ordem do Dia foi assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e pelos três comandantes das Forças Armadas, que afirmam não classificar o regime militar como uma ditadura oriunda de um golpe.

O texto diz que regime instituído em 1964 foi um ‘clamor’ da nação. “As Forças Armadas, atendendo ao clamor da ampla maioria da população e da imprensa brasileira, assumiram o papel de estabilização daquele processo [de efervescência política à época]”.

Porém, oficialmente, para o Estado Brasileiro e para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o regime é considerado ditatorial por ter havido a suspensão da democracia no período de 21 anos, perdurando até 1985.

À época, não houve eleição direta para presidente, o Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados, não havia liberdade de expressão, houve censura à imprensa, assim como a prática de crimes e violações aos direitos humanos.

No período, 434 pessoas foram mortas pelo regime militar brasileiro ou desapareceram. Destes, somente 33 corpos foram localizados. Os dados são da Comissão da Verdade, instituída pelo Governo Federal, em 2011, que investiga violações aos direitos humanos ocorridas à época.



por Patrícia Mendonça/Gazetaweb