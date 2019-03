Igreja Nova tem sua primeira Feira da Agricultura Familiar

Data: 29/03/2019



A primeira edição da Feira da Agricultura Familiar de Igreja Nova foi realizada na última quinta-feira, 28 de março, e superou as expectativas da Secretaria Municipal de Agricultura com a venda de grande parte dos produtos comercializados em cerca de uma hora e meia. A grande procura está relacionada à qualidade dos alimentos, livres de agrotóxicos, e aos preços, bem abaixo dos praticados na feira tradicional.

A Feira vai oportunizar ao agricultor familiar escoar sua produção dentro do município, evitando que a fruta, a verdura ou qualquer outro alimento produzido fora chegue primeiro à mesa do igreja-novense. Para a prefeita Vera Dantas, a ação da Secretaria de Agricultura é mais uma conquista que irá beneficiar não só o agricultor, mas toda a comunidade, com a possibilidade de consumir produtos de qualidade e procedência, além de movimentar a economia local.

“Esse primeiro momento foi para sentir a aceitação dos produtores e da população, mas a nossa ideia é que ela aconteça quinzenalmente”, explicou o secretário de Agricultura, Aureliano Almeida, acrescentando que na próxima edição haverá uma maior diversificação de produtos. O secretário lamentou a ausência de alguns produtores que inicialmente não apostaram no projeto. Participaram desta primeira edição, 37 produtores de diversas comunidades.

Além de uma oportunidade de comercialização para os agricultores familiares do município, a iniciativa é uma expressão cultural dos costumes e da vida do igreja-novense, representada na Feira através da gastronomia, com os bolos, cocadas e outras iguarias fabricadas pela Associação das Mulheres Agricultoras da Ipiranga; do artesanato, com os artigos em palha da comunidade de Palmeira dos Negros; da música, com o forró pé-de-serra de Ilha das Antas; e da economia, que se baseia na agricultura, com forte produção na rizicultura.

O vice-prefeito, Manoel Mateus, o ex-prefeito Neiwton Silva, o secretariado municipal, os vereadores e o representante do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas – Emater, Aldo Toledo, participaram da feira para consumir os produtos à venda e prestigiar os produtores da terra.

Fonte: Assessoria