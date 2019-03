IX Conferência municipal de Saúde é realizada em Penedo no auditório do Sindspem

Data: 29/03/2019



A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria municipal de Saúde e o Conselho municipal de Saúde realizaram na manhã da última quinta-feira 28, a IX Conferência municipal de Saúde, no auditório do Sindspem, com o tema: “Democracia e Saúde: saúde como Direito consolidação e financiamento do SUS”. O evento contou com a participação do Secretario de Saúde Pedro Madeiro, Presidente do Conselho de Saúde Humberto Andrade, secretários municipais, vereadores, funcionários públicos, representantes de entidades, usuários, sociedade civil, entre outros.

A IX Conferência municipal de Saúde teve como finalidade avaliar o trabalho realizado pela municipalidade nessa área e propor as melhorias para a saúde pública em Penedo, direcionando os rumos da saúde municipal, juntamente com os gestores, prestadores de serviços do setor, sociedade civil organizada e usuários. Durante o evento também foram eleitos os delegados (as) para a IX Conferência Estadual de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde, Pedro Madeiro falou sobre os avanços na saúde penedense com o aumento da oferta de consultas e exames por meio do Conisul(Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas), reestruturação do Centro de diagnóstico, entre outras ações em beneficio da população, apesar das dificuldades referentes à falta de financiamento do Sistema único de Saúde (SUS). Também abordou os problemas causados pela saída dos médicos cubanos das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), medida adotada pelo Governo Federal, que afetou a maioria dos municípios brasileiros. Além disso lembrou que existem seis vagas em aberto em Penedo para médicos, com salários de R$ 14.500, a espera de possíveis interessados em ocupa-las.

Outro ponto citado pelo Secretário foram os avanços na redução da mortalidade infantil no município, na qual Penedo comemora 100 dias sem que nenhuma criança morresse em decorrência de doenças.

“Uma grande vitória para Penedo, atualmente 95% das crianças nascidas passam por pré-natal nas Unidades Básicas de saúde, também realizamos mamografias, citologias entre outros exames para as mulheres. A Odontologia municipal ganhou o prêmio de melhor do estado, promovido pelo Conselho Federal de Odontologia, com o atendimento ampliado também para o horário noturno”, enfatizou.

Após a fala das autoridades ocorreu a Palestra de abertura da conferência, com a Professora da UFAL- Universidade Federal de Alagoas, Sueli Nascimento, que abordou o tema central da IX Conferência municipal de saúde: Democracia e Saúde: saúde como Direito consolidação e financiamento do SUS, na qual a democracia é um ponto fundamental para a política de saúde do país.

A palestrante falou para os presentes o histórico da saúde publica no Brasil, na qual a partir da constituição de 1988 se tornou um direito para toda a população brasileira, sendo que no período anterior, apenas os trabalhadores com carteira assinada tinha direito de usufruir da saúde pública. Também destacou a expansão do SUS e consolidação da saúde coletiva, como um sistema público, universal, integral e equânime, focado na atenção primaria à saúde, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade social.



Fonte: Ascom/PMP