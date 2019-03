Quase 150 presos são transferidos de presídios de Alagoas

Data: 29/03/2019

Uma operação remanejou 148 detentos em presídios de Alagoas nesta sexta-feira (29). Segundo a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), isso foi necessário para manter a ordem dentro do Sistema Prisional, uma vez que os custodiados têm ligação com facções criminosas.

“O objetivo é assegurar a disciplina dentro dos presídios. Como o contato com o público externo é menor no Presídio do Agreste, vamos evitar a possibilidade destes reeducandos ordenarem crimes, resguardando a incolumidade pública”, disse o tenente-coronel PM Gustavo Maia, chefe especial de Gestão Penitenciária da Seris.

Ao todo, 68 reeducandos deixaram a Penitenciária de Segurança Máxima, em Maceió, e foram para o Presídio do Agreste, localizado no município de Girau do Ponciano, que fica cerca de 120 km da capital. Além disso, 80 presos do Agreste foram transferidos para unidades prisionais de Maceió. Na quarta (27), mais de 500 presos também passaram pelo mesmo procedimento.

“No caso daqueles que vão seguir custodiados em Maceió, tem-se a proximidade com a família como um ponto muito positivo, além da possibilidade de estudo e trabalho no cárcere”, ressaltou o tenente-coronel.

A operação mobilizou agentes penitenciários das próprias unidades e do Grupo de Escolta, Remoção e Intervenção Tática (Gerit), além de militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Grupamento Aéreo da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Fonte: G1/AL