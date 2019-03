Seduc divulga resultado do processo seletivo de gerente regional de Educação

Data: 29/03/2019

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou nesta sexta-feira (29) o resultado do processo seletivo para o cargo de gerente regional de Educação para o biênio 2019-2020. A portaria com a lista dos selecionados foi publicada no site do Diário Oficial do Estado (DOE): http://www.imprensaoficialal.com.br/diario-oficial/.

As Gerências Regionais de Educação (Geres) existentes funcionam como representações da Seduc, fazendo também uma ponte entre a secretaria e as redes municipais, particulares e federal de ensino. Todas as escolas da rede estadual estão subordinadas a alguma destas gerências. As 13 Geres estão espalhadas em todo o Estado, da seguinte forma: Maceió é sede da 1ª e 13ª Gerências; Arapiraca, da 5ª; São Miguel dos Campos, da 2ª; Palmeira dos Índios, da 3ª; Viçosa, da 4ª; Santana do Ipanema, da 6ª; União dos Palmares, da 7ª; Pão de Açúcar, da 8ª; Penedo, da 9ª; Porto Calvo, da 10ª; Piranhas, da 11ª e Rio Largo da 12ª.

Foram convocados para o processo seletivo os gestores das escolas municipais e estaduais com a maior pontuação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e que estavam no efetivo exercício da função em 2017, período de aplicação da Prova Brasil – avaliação de larga escala que ajuda a construir o cálculo do IDEB.

O processo de escolha dos gerentes regionais tendo como referência o IDEB teve início em 2015, refletindo uma preocupação do governador Renan Filho e do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, em reconhecer as escolas e os gestores com os melhores resultados educacionais.

“Quando o governo Renan Filho iniciou sua gestão, entendíamos que, para mudarmos a Educação em Alagoas, era preciso tomarmos certas medidas. Uma delas era a mudança no critério de escolha dos então coordenadores regionais, os quais eram indicados por políticos da região e passavam 15 anos ou até mais, exercendo o mesmo cargo. Quando assumimos, optamos pela meritocracia, convocando para a seleção os gestores das escolas com melhor IDEB”, recorda o secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa.

Novos gerentes – Confira abaixo a lista dos novos gerentes regionais de Educação para o biênio 2019-2020:

1ª Gere – Lidiana Gomes Costa – Escola Estadual Professora Miran Marroquim de Quintella Cavalcante (Maceió) – IDEB 4.2;

2ª Gere – Heline Mariane Rocha Batista – Escola Municipal de Educação Básica Vereador José Wilson Melo Nascimento (Coruripe) – IDEB 9.9/8.1

3ª Gere – Claudean Vitorino Ferro – Escola Estadual Manoel Passos (Palmeira dos Índios) – IDEB 4.4

4ª Gere – Marcello Christiano Carnaúba Lins – Escola Estadual Professor Silvério Lins (Mar Vermelho) – IDEB 3.7

5ª Gere – Ana Valéria Peixoto de Oliveira – Escola Estadual Professora Izaura Antônia de Lisboa (Arapiraca) – IDEB 3.9

6ª Gere – Maria Marta Tavares da Silva – Escola Estadual Professora Laura Maria Chagas de Assis (Santana do Ipanema) – 4.9

7ª Gere – Maria Simone Bezerra Campos de Alencar – Escola Estadual Dr. Jorge de Lima (União dos Palmares) – IDEB 5.2

8ª Gere – Maria de Fátima Santos Silva – Escola Estadual do Caboclo (São José da Tapera) –IDEB 3.7

9ª Gere – Maria Cristina do Nascimento Bóia Araújo – Escola Estadual Anália Tenório (Olho d’Água Grande) – IDEB 4.0

10ª Gere – Fabiana Maria da Silva Verçosa – Escola Estadual Professor Sebastião Felisberto de Carvalho (Barra de Santo Antônio) – IDEB 3.3

11ª Gere – Carleane Chagas Santos – Escola Estadual Luiz Bastos (Canapi) – IDEB 3.9

12ª Gere – Sérgio Rocha da Silva – Escola Estadual Tabuleiro do Pinto (Rio Largo) – IDEB 3.9

13ª Gere – Taciana Gomes Ferreira da Silva – Escola Estadual Maria Amália (Maceió) – IDEB 5.3



Fonte: Agência Alagoas