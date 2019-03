CSA vence o Altos de virada e carimba classificação para 2ª fase da Copa do Nordeste

Data: 30/03/2019



O CSA está nas quartas de final da Copa do Nordeste 2019. O Azulão venceu o Altos por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado (30), no Estádio Albertão, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Ronaldo Alves marcou gol contra aos 5′ do primeiro tempo, Didira igualou aos 6′ da etapa final e Victor Paraíba anotou o gol da virada aos 36′.

Com a vitória, o Azulão chegou aos 16 pontos e se classificou na terceira posição do Grupo B. O Altos permaneceu com apenas dois pontos e encerrou a participação na lanterna do Grupo A. A CBF deve divulgar as datas do mata-mata na próxima segunda-feira (1º).

Próxima fase

O Azulão vai decidir encarar o Botafogo-PB nas quartas de final, que serão disputadas em jogo único com o mando de campo para a equipe melhor colocada na primeira fase. Portanto, o CSA enfrenta o Botafogo na Paraíba.

Virada e classificação

O jogo começou para o CSA com um balde de água fria. Ronaldo Alvez tentou cortar cruzamento na área, pegou mal na bola e fez gol contra. O Azulão tentou empatar em finalizações de Rafinha, Ronaldo Alves, Manga Escobar, Cassiano e Luciano Castan, mas sem sucesso.

Coube ao meio-campista Didira igualar a parada no início do segundo tempo. Patrick Fabiano insistiu na virada pelo menos três vezes, mas o goleiro Andrade levou a melhor. Aos 34′, Cabo sacou Matheus Sávio e colocou Victor Paraíba em campo. O jovem atleta da base entrou iluminado, anotou o gol da virada dois minutos depois e carimbou a vitória e a classificação do CSA para a segunda fase da Copa do Nordeste.

Ficha técnica

Altos

1- Andrade

2- Barata (8- Dos Santos, aos 14′ do 2º tempo)

3- Jandielson

4- Caíque

6- Netinho

5- Sidney

22- Wesley

7- Raí (14- Ramon, no intervalo)

10- Ancelmo (15- Thiaguinho, aos 19′ do 2º tempo)

19- Luizão

11- Radsley

Técnico: Maurílio Silva

Banco: 12- Neto, 13- Renato Santos, 14- Ramon, 15- Thiaguinho, 8- Dos Santos, 9- Manoel, 17- Junior Paraíba, 18- Rafael Piauí e 20- Raphael Freitas.

CSA

1- João Carlos

2- Apodi

17- Ronaldo Alves

4- Luciano Castan

6- Rafinha

8- Dawhan

14- Bruno Ramires (99- Patrick Fabiano, no intervalo)

10- Matheus Sávio (16- Victor Paraíba, aos 34′ do 2º tempo)

19- Didira

20- Cassiano (5- Mauro Silva, aos 39′ do 2º tempo)

21- Manga Escobar

Técnico: Marcelo Cabo

Banco: 31- Fabricio, 5- Mauro Silva, 9- Lohan, 13- Gerson, 15- Naldo, 16- Victor Paraíba, 22- Celsinho e 99- Patrick Fabiano.

Gols

Altos: Ronaldo Alves (contra, aos 5′ do 1º tempo).

CSA: Didira (6′ do 2º tempo) e Victor Paraíba (36′ do 2º tempo).

Cartão amarelo

Altos: Jandielson, Sidney.

Arbitragem

Árbitro: Jose Henrique de Azevedo Junior (CBF/MA);

Auxiliar 1: Antonio Adriano de Oliveira (CBF/MA);

Auxiliar 2: Antonio Fernando de Sousa Santos (CBF/MA);

4º árbitro: Djalma Alves de Lima Filho (CBF/PI).

por Paulo Victor Malta/TNH1