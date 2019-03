Ministra da Agricultura visita cooperativa Pindorama em Coruripe

Data: 30/03/2019



A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) visitou na tarde desta sexta-feira (29), em Coruripe (AL), a Cooperativa Pindorama, considerada uma das maiores referências em agricultura familiar do país. A ministra disse que a Pindorama é um exemplo de sucesso do cooperativismo no Nordeste, e que fez questão de conhecê-la por achar que a organização dos agricultores familiares em cooperativas é fundamental. De manhã, ela esteve em Canindé do São Francisco, em Sergipe, onde visitou o Projeto Jacaré Curituba, considerado o maior assentamento da América Latina.

A ministra explicou que os pequenos produtores serão prioridade do ministério, e que o governo Bolsonaro quer facilitar a vida do empreendedor, destravar a burocracia e simplificar os processos. “Como temos poucos recursos, vamos priorizar e pôr no lugar certo. Queremos atender a maior parte da população com menos recursos, democratizar esses recursos”, disse ela.

Questionada sobre o projeto de compras governamentais, do qual a Pindorama participa, a ministra afirmou que o governo não vai deixar de manter nenhuma política pública que está dando certo. “Nós queremos aprimorá-las, queremos fazer com que os recursos cheguem na ponta, a quem precisa deles para produzir”, afirmou a ministra.

Na Pindorama, Tereza Cristina visitou a usina de álcool, a unidade de secamento da levedura de cana-de-açúcar, a fábrica de alimentos e a de álcool gel. Conheceu ainda o museu da cooperativa, com seus veículos antigos. A cooperativa se destaca pela produção de alimentos e pela pecuária bovina leiteira e de corte. Os associados exploram diversas culturas, com ênfase na produção de cana-de-açúcar e na fruticultura.

por Ascom Agricultura