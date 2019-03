Alagoas recebe cerca de R$ 80,5 milhões em investimentos da Codevasf para estruturação de vias de acesso

Data: 31/03/2019



Cerca 545,2 mil m² de vias de acesso em diversos municípios de Alagoas estão sendo estruturadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) desde 2016. As ações incluem projetos de pavimentação asfáltica e em paralelepípedo e de implantação, melhoria ou adequação de passagens molhadas e pretendem atuar na estruturação de vias de acesso entre bairros, povoados e municípios por onde ocorrem o escoamento da produção industrial, agrícola e agropecuária e o trânsito de pessoas. Os investimentos da Codevasf nesses projetos são de cerca de R$ 80,5 milhões oriundos de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União.

Segundo dados da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, sediada em Penedo, somente em projetos de pavimentação de vias de acesso, a Companhia tem investido desde 2016 aproximadamente R$ 77 milhões. As obras de infraestrutura atendem 38 dos 102 municípios alagoanos. Desde 2017, com a sanção presidencial da Lei nº 13.507, a empresa passou a atuar em todos os municípios de Alagoas.

Uma das vias estruturadas é a rua Ângelo Sobrinho, que liga o bairro Cavaco ao povoado Fernandes, em Arapiraca. Com investimentos de pouco mais de R$ 1 milhão, o trecho agora com pavimentação asfáltica, melhorou a circulação de pessoas e de mercadorias, dinamizando a economia local.

“Antes da pavimentação, essa via era cheia de buraco e, em época de chuvas, a água não conseguia escoar, pois não existia boca de lobo. Por conta da condição da via, com muito barro e dificuldade de transitar, acontecia muito assalto aqui, porque as pessoas tinham que reduzir a velocidade por conta dos buracos. Com a obra, a situação melhorou bastante para o fluxo de carros e ônibus. Hoje nossos clientes e fornecedores dizem que o deslocamento até nossa loja melhorou bastante”, avaliou Danilo Pereira, gerente de uma loja de material de construção situada na via pavimentada pela Codevasf.

Atualmente três obras de estruturação de vias de acesso estão em andamento. Em Pariconha, a Codevasf está executando o projeto de pavimentação em paralelepípedo de 2.808 m² em ruas do povoado Vieira do Moxotó e da sede do município a partir de investimentos de quase R$ 300 mil. Já em Coruripe, a Companhia está executando a segunda etapa da pavimentação asfáltica da estrada que liga as comunidades Bom Sucesso e Santa Terezinha, na zona rural do município, por meio de um convênio com a prefeitura municipal, com investimentos de R$ 477 mil do governo federal. Em Água Branca, um termo de compromisso entre a Codevasf e a prefeitura municipal permite a pavimentação em paralelepípedo de 3.333 m² de ruas na sede do município, com investimentos de R$ 400 mil.

Outras 34 obras de pavimentação aguardam a emissão de ordem de serviço pela Codevasf. As ações para estruturação de vias de acesso integram o Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado da Codevasf.

Passagens molhadas

Em outra linha de investimento da Codevasf na estruturação de vias de acesso em Alagoas, estão os projetos de implantação de passagens molhadas, que são construídas sobre córregos intermitentes que, durante o período chuvoso, impedem o transporte rural de pessoas e da produção agrícola, limitando o desenvolvimento regional dos municípios. Para esses projetos, a Codevasf está investindo desde 2016 aproximadamente R$ 3,7 milhões.

Quem vive na zona rural de municípios que necessitam cruzar córregos intermitentes para transitar em busca de mercadorias e serviços conhece bem a importância da implantação de uma passagem molhada. Uma dessas pessoas é a dona de casa e agricultora Cláudia Nascimento, moradora do povoado Sítio Rumo da Beleza, na zona rural de Carneiros. Ela utiliza constantemente a passagem molhada implantada pela Codevasf para ter acesso aos serviços públicos e particulares na sede do município e já sente a facilidade de locomoção de pedestres e de veículos.

“Aqui antes era alagado e tinha um buraco que dificultava a passagem a pé ou de moto. Somente se conseguia passar se fosse de carro e mesmo assim em um veículo grande e ainda com o risco do carro capotar. Hoje está bem melhor para transitar e com bastante segurança”, destacou Cláudia Nascimento.

No momento, a Codevasf está executando a obra de ampliação e reforço de uma passagem molhada que liga o povoado Funil, em Batalha, à sede do município, após uma enxurrada que destruiu a primeira passagem implantada pela Companhia. Para esse projeto, estão sendo investidos R$ 190 mil. Outras três passagens molhadas deverão ter as obras iniciadas nas próximas semanas, duas no município de Monteirópolis e outra sobre o riacho Salgadinho, no município de Senador Rui Palmeira.

Novos projetos

Ainda para o ano de 2019, a Codevasf pretende investir mais R$ 10 milhões em recursos de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União na manutenção de estradas vicinais que ligam comunidades rurais difusas à sede de municípios alagoanos. Para isso, a Companhia já realizou um pregão eletrônico para execução desses projetos, conforme adiantou o engenheiro civil Ricardo André Pereira, chefe da Unidade Regional de Implantação de Projetos, da Gerência Regional de Infraestrutura da Codevasf em Alagoas.

“Para este ano, temos a previsão de executar projetos de recuperação de estradas vicinais por meio de um sistema de registro de preço que já foi licitado no final do ano passado no valor de R$ 10 milhões. Isso significa que com esse contrato poderemos executar diversos projetos até o limite do valor contratado, que é R$ 10 milhões, a partir das demandas apresentadas pelos municípios alagoanos”, afirmou o engenheiro civil da Codevasf.

Ele ainda revelou que outros projetos para pavimentação em paralelepípedo estão sendo elaborados para este ano e aguardam agora a realização de processo licitatório para execução da estruturação dessas vias de acesso.

Fonte: Assessoria