Flamengo vence Vasco nos pênaltis e é campeão da Taça Rio

Data: 31/03/2019



Quando o resultado parecia encaminhado a favor do Vasco, tudo mudou na final da Taça Rio 2019. Depois de sair atrás com gol de Tiago Reis, o Flamengo foi buscar o empate com Arrascaeta aos 48 minutos do segundo tempo, levou para os pênaltis e foi mais eficiente que o rival para converter as cobranças e conquistar o turno pela 9ª vez em sua história. Com homenagem a Abel Braga, o zagueiro Rhodolfo levantou o troféu, para festa rubro-negra no Maracanã.

O primeiro tempo teve poucas chances, e Vitinho foi quem mais criou, com duas boas finalizações perto do fim. Na etapa final, o Vasco voltou melhor e abriu o placar após cobrança de escanteio aos 9: Danilo Barcelos cruzou, e Tiago Reis fez valer o bom momento.

Os cruz-maltinos, porém, desperdiçaram chances, não ampliaram e receberam o castigo. Bill, que saiu do banco, fez boa jogada pela direita e cruzou para Arrascaeta cabecear para o fundo do gol. Nos pênaltis, Fernando Miguel pegou cobrança de Rodinei, mas César também fez sua parte contra Tiago Reis e contou com erros de Rossi e Werley, que mandaram para fora as chances do Vasco.

Com o título, o Flamengo evitou que o Vasco conquistasse vaga direta na final do Campeonato Carioca e acabou ajudando o Fluminense a se garantir na semifinal do estadual. No próximo fim de semana, rubro-negros enfrentam os tricolores, enquanto cruz-maltinos encaram o Bangu pela semifinal. Flamengo e Vasco têm vantagem do empate.

Fonte: Gazetaweb