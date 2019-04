Alagoana é eleita Little Miss Continentes 2019 em concurso internacional no Peru

Data: 14/04/2019



A alagoana Giovana Brito, 7, foi eleita Little Miss Continentes Del Mundo 2019, em cerimônia realizada na noite de sábado (14) em Arequipa, no Peru. Ela concorreu com outras 5 candidatas de 4 países.

A pequena miss alagoana desbancou concorrentes do Peru, Venezuela, Costa Rica, Equador e de Isla Margarita, que é território venezuelano.

A cerimônia de coroação foi realizada no Teatro Municipal de Arequipa, como parte do Festival de La Belleza Continental 2019.

Giovana conversou com o G1 e contou que se preparou bastante para esse momento, e que estava feliz com a vitória.

“Estava muito confiante porque ensaiei as passarelas. Disputei com 5 meninas e o resultado foi esse: sou a atual Little Miss Continentes 2019. Meus trajes estavam belíssimos e amei ter essa conquista. Vou honrar minha faixa no Brasil e em Alagoas”, diz a pequena miss, que já tem cinco anos de experiência com desfiles e passarelas.

Ela está no Peru desde terça (9), onde participou de entrevistas em emissoras de televisão e rádio locais, entrevistas com jurados, passeio turístico e convívio com as outras candidatas.

30 países estavam na disputa pelas faixas em várias categorias. Outras três categorias do concurso também tiveram vencedores brasileiros:

Lívia Nahuanne – Miss Continentes Mirim 2019;

Gabrielle Goes – Miss Continentes Pré-Teen 2019;

Sérgio Fialho – Mister Universo 2019.



Fonte: G1/AL