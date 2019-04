Prefeitura de Penedo lança edital para convocação de Guias e Informantes de Turismo para Cadastramento

Data: 15/04/2019

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico está convocando as pessoas que trabalham como Guias ou informantes de turismo em Penedo, para participar do cadastramento que está ocorrendo na sede do órgão e assim colaborarem com o desenvolvimento do setor em Penedo, ao fornecerem importantes informações sobre essa atividade profissional.

A convocação foi publicada no diário oficial do município nessa segunda (15), tendo inicio a partir do próximo dia 1º de maio.

O objetivo da convocação é o fornecimento das informações necessárias, a exemplo do número destes trabalhadores, para realizar ações voltadas para o melhor desenvolvimento desta atividade, que é de grande importância para o profissionalismo do turismo na cidade de Penedo.

De acordo com o Edital de convocação, os interessados deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico localizada na Rua Sete de Setembro, 116, Centro Histórico no período de 01 a 10 do mês de maio das 8h às 12h, com a documentação necessária;.

Para o referido cadastramento, o profissional interessado deverá entregar na sede da referida secretaria, localizada na Rua Sete de Setembro, 116, Centro Histórico de 01 a 10 do mês de abril das 8h às 12h a seguinte documentação:

Ficha de cadastramento,

Cópia do RG; comprovante de residência,

(certificados de cursos voltados para informantes de turismo);

Comprovante de atuação na área a mais de 1 ano (fotos guiando grupos, cópias de contratos firmados com instituições escolares e / ou agências de viagens);. E Para Guias de Turismo, apresentação do número de cadastro.

O edital de convocação poderá ser obtido clicando AQUI, assim como a ficha de cadastramento.

Fonte: Ascom/PMP