Programação do aniversário de Penedo é encerrada com 9º Motofest

Data: 15/04/2019



Encerrando a programação do 383º aniversario de elevação de Penedo a categoria de vila, no último final de semana ocorreu o 9º Penedo Motofest, uma realização do Motoclube Falcões do Baixo São Francisco em parceria com a Prefeitura de Penedo.

Durante os dias 12, 13 e 14 de abril, motociclistas do nordeste e de outras regiões do Brasil estiveram presentes, fazendo da festa a maior do baixo são Francisco. Na sexta e sábado, ocorreram às apresentações artísticas no estacionamento da prainha nova, com um público composto por milhares de pessoas entre penedenses e turistas, que compareceram ao local, com muita animação e em clima de muita paz e alegria.

Na sexta-feira (12), a primeira atração a subir no palco da nova praça de eventos, foi o cantor Disanti e Banda, do ritmo Pop rock que animou a todo o publico com seu repertório variado e o cantor Renato Marinho que seguiu no mesmo estilo, sendo encerrado a primeira noite com o show da banda de forró Remix.

A programação musical da 9ª edição do Penedo Motofest teve seu seguimento na noite de sábado, 14, com shows de Marcelo Topadinho, Cores do Mar e Dudu Moral e Banda, lotando a área do evento e animando a todos os presentes que curtiram a festa até o final da madrugada.

O evento foi encerrado na manhã de domingo (14), com uma confraternização entre os participantes.

Fonte: Ascom/PMP