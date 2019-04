Sede do Procon Alagoas muda para o centro de Maceió a partir do dia 22

A partir de 22 de abril, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AL), terá uma nova sede e passará a funcionar na Rua do Livramento, n° 153, no Centro da capital,ao lado da Escola do Governo de Alagoas. Com a mudança, o Instituto terá uma estrutura melhor para atender as demandas dos consumidores, além de mais espaço e comodidade para os colaboradores e usuários.

O diretor presidente do Instituto, Carlos Eduardo Moura, reforçou que a mudança vai aproximar, cada vez mais, o Procon/AL do consumidor alagoano, cumprindo suas principais missões que é incentivar a educação financeira e o acesso às informações de direitos e deveres dos fornecedores e consumidores.

“Com essa mudança queremos estimular um consumo consciente e, se houver conflitos, gerar soluções de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, sempre favorecendo a transparência e a harmonia nas relações de consumo”, destacou o diretor.

A sede do Procon, localizada na Rua Oldemburgo Paranhos Neto, no Farol, será desativada, por isso além do novo endereço, no Centro de Maceió, os consumidores podem recorrer aos polos de atendimento do Procon Alagoas dos JÁ! do Maceió Shopping, Shopping Farol e Pátio Maceió.

Para mais informações, o atendimento está disponível para ligações no número 151, mensagens no site www.procon.al.gov.br e nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: Ascom Procon