Suspeito de ser estuprador em série é servidor da Câmara de Maceió, diz Polícia Civil

Data: 15/04/219

A Polícia Civil informou que o suspeito de ser um estuprador em série em Maceió é servidor da Câmara de Vereadores da capital. O homem foi preso na manhã desta segunda-feira (15), no bairro de Guaxuma.

Por meio de nota, a Câmara se disse indignada com o caso e afirmou que presta total solidariedade às vítimas e suas famílias (leia na íntegra ao final do texto).

Há 19 crimes sendo investigados contra ele, sendo a maioria contra adolescentes. A reportagem do G1 não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

O suspeito trabalhava para o vereador Chico Filho (PP), que também se posicionou por meio de nota. Ele falou que desconhece os crimes e que vai exonerar imediatamente o servidor (leia abaixo a nota na íntegra).

A polícia informou que os crimes eram cometidos dentro de um imóvel alugado por um vereador que servia de ponto de atendimento à população na Avenida Rotary.

Uma das vítimas do estupro deu entrevista à imprensa nesta manhã. “Ele era muito violento. Ele ameaçava que se eu não fizesse tudo isso que ele pedisse, ele ia me matar e iria procurar meus pais”, contou a adolescente de 14 anos.

Segundo a gerente de Polícia Judiciária da Região (GPJ-1), delegada Ana Luíza Nogueira, há pelo menos 19 casos contra mulheres sendo investigados e 9 deles já foram confirmados.

“Já temos 9 casos confirmados, inclusive com reconhecimento de vítima e com provas técnicas indicando que essa pessoa cometeu esses estupros, além disso, temos diversos outros casos. Há registros desde 2015 que essa pessoa vem atuando mensalmente ou quinzenalmente cometendo os estupros sobretudo na faixa etária [idade das vítimas] entre 11 e 18 anos”, disse a delegada.

De acordo com as investigações, o homem se aproximava das vítimas com um carro prata geralmente no Feitosa ou Jacintinho. Depois, levava elas até o imóvel alugado, onde cometia o crime.

Veja a nota na íntegra do vereador Chico Filho:

Quanto a prisão de um dos seus assessores nesta segunda-feira o vereador Chico Filho informa:

Que se solidariza com todas as vítimas e repudia veementemente qualquer tipo de crime;

Que está assustado da mesma forma que toda sociedade, pois o assessor tinha mais de 15 anos de convívio familiar;

Que em nenhum momento sabia do uso de seus veículos ou de seu escritório para prática de crimes;

Que vai pedir imediatamente a exoneração do assessor;

Que está disponível às autoridades policiais e judiciais para contribuir com as investigações.

Vereador Chico Filho

Veja a nota da Câmara de Vereadores

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Câmara Municipal de Maceió, assim como toda a sociedade alagoana, está indignada com o caso de violência sexual contra 19 menores praticado por um servidor comissionado deste Poder, preso na manhã desta segunda-feira.

Além de prestar total solidariedade às vítimas e suas famílias, o Legislativo municipal expressa seu repúdio a qualquer tipo de crime, sobretudo aquele que têm como alvo a inocência de crianças, como no caso, que tinham entre 11 e 18 anos.

A Mesa Diretora da Casa apoia o posicionamento do vereador Chico filho e já determinou a imediata exoneração do servidor lotado no Gabinete do referido parlamentar, além da abertura de inquérito administrativo para investigar o uso indevido de possível veículo pertencente a este Poder.

A Câmara presta ainda total apoio às autoridades policiais e se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.



Fonte: G1/AL