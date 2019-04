Bolsa Família repassa quase R$ 79 milhões para beneficiários do programa em AL

Data: 16/04/2019

O pagamento do Bolsa Família de abril, iniciado nesta terça-feira (16), vai repassar R$ 78,85 milhões aos 410.055 beneficiários do programa em Alagoas, segundo levantamento divulgado nesta tarde, pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, órgão ligado ao Ministério da Cidadania. Em média, cada família alagoana vai receber R$ 192,31.

Este mês, o volume de recursos é 0,27% inferior ao recebido no mês de março, quando o programa distribuiu R$ 79,07 milhões para as 410.015 famílias. Naquele mês, cada beneficiário recebeu R$ 193,69, em média.

Em todo o País, serão pagos 2,63 bilhões às 14,13 milhões de famílias, com cada uma recebendo em média R$ 186,23. O Nordeste é a região com o maior volume de recursos – R$ 1,35 bilhão, distribuído para 7,11 milhões de beneficiários. Em seguida aparecem o Sudeste (R$ 646,5 milhões), Norte (R$ 372,4 milhões), Sul (R$ 144,1 milhões) e Centro-Oeste (R$ 109,6 milhões).

Em Alagoas, Maceió é o município com o maior volume de recursos, com R$ 9,59 milhões distribuídos entre 59.881 beneficiários – o garante um pagamento médio de R$ 160,31 por família.

Arapiraca aparece em segundo lugar, com o pagamento de R$ 3,57 milhões, seguido de Palmeira dos Índios (R$ 1,94 milhão), Penedo (R$ 1,84 milhão) e Rio Largo (R$ 1,71 milhão).

O pagamento prossegue até o próximo dia 30, segundo o calendário da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. A data para fazer o saque é calculada com o Número de Inscrição Social (NIS) impresso no cartão do Bolsa Família. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os NIS com final 2 no segundo dia, e assim por diante

O Bolsa Família tem o objetivo de contribuir no combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil, com atuação em três eixos: complemento de renda, acesso a direitos – como educação, saúde e assistência social – e articulação com outras ações para garantir o desenvolvimento das famílias beneficiárias.

Segundo o Ministério da Cidadania, o programa atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais e entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais (com crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos).

por Carlos Nealdo/Gazetaweb