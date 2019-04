Casamento de R$ 1 mi de Carlinhos Maia será pago com @ do Instagram, diz blogueiro

Data: 16/04/2019



Pouco mais de um mês para um dos casamentos mais esperados do ano, o de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, o primeiro casamento gay que será capa da revista “Caras” – em cerimônia celebrada pelo poeta goiano Júlio Cesar, que acontecerá à beira do rio São Francisco, no dia 21 de maio, às 16h30 – o blog do Leo Dias teve acesso a todos os detalhes da festa, que está sendo organizada pela sergipana Aninha Souza.

Até mesmo um dos segredos mais bem guardados, o look dos noivos, já podemos dizer que ele trará um verdadeiro símbolo do ‘rei da internet’ – uma joia de ouro branco em formato de coroa, que servirá como abotoadura para as camisas.

Somente a festa, sem contar o cachê das atrações, está avaliada, segundo a cerimonialista, em mais de R$1 milhão. Porém, os noivos não vão desembolsar nada – isso mesmo – nada. Por serem muito queridos nas redes sociais, tudo será cobrado apenas, como o próprio Carlinhos diz, “com uma @ do Instagram”, ou seja, com divulgação nas redes sociais. E teve fila de interessados, eles receberam mais de 370 propostas de empresas oferecendo seus serviços para o evento.

Já que não gastaram com a festa, Carlinhos e o noivo aproveitaram para ajudar seus amigos. Passagens e roupas foram compradas para que as pessoas mais queridas do casal tenham possibilidade de estar na festa.

Por conta da escolha do local, um restaurante na zona rural de Canindé de São Francisco, um dos maiores desafios dos noivos foi selecionar os convidados. O lugar tem capacidade apenas para 450 pessoas. Na lista estão, é claro, os amigos da vila de Carlinhos Maia, que o acompanham antes da fama, mas também nomes bastante conhecidos como Anitta, Wesley Safadão, Whindersson Nunes, Luísa Sonza, Simone, Simaria, e Alok. Confira os detalhes:

Padrinhos e convidados:

Após ter vazado na internet uma suposta lista de padrinhos de Carlinhos Maia, descobrimos quais são os nomes de famosos que realmente estão nessa lista. Anitta será madrinha e quem acompanhará a cantora é o arquiteto Diogo Oliveira. O ex-casal (ou seria atual?) Flavia Pavanelli e MC Kevinho também serão padrinhos. Ainda entre as celebridades, Simone (dupla com Simaria) e o marido, Kaká Diniz, Whindersson Nunes e Luisa Sonza, Tirulipa e sua esposa, e as influenciadoras Géssica Kayane, a Gkay, e Ana Gabriela, a ‘Rica de Marré’, abençoarão o casal.

Uma curiosidade na lista de padrinhos é o nome de uma seguidora de Carlinhos, Ray, que é muito fã do influenciador digital. Ela sofreu um acidente de moto em 2015 e, desde então, recebe apoio do ídolo famoso. A escolha de Ray representa para o noivo um agradecimento a seus seguidores.

Atrações:

E, por falar em Wesley Safadão, ele será uma das atrações do casamento. Também estão confirmados Alok e a banda Melim. De acordo com a cerimonialista, os shows da celebração ainda não foram todos fechados e há a possibilidade do grupo Calcinha Preta – banda que o noivo Lucas é muito fã – e o cantor Gabriel Diniz se apresentarem. Os contratos com os artistas devem ser fechados na próxima semana. Vale lembrar que nenhuma das atrações está cobrando cachê e, vem de um deles, Alok, o presente para a lua de mel. O DJ bancou uma viagem do casal para a Grécia.

Decoração:

Em cores de amarelo e azul, a decoração será repleta de flores – mais de 60 mil – que serão enviadas diretamente de Holambra, no interior de São Paulo. Um caminhão com mais de 2 mil girassóis chegará ao local especialmente para o casamento.

A cerimônia, com decoração assinada por Roni Vieira, acontecerá em uma plataforma em cima do rio São Francisco. Madeiras, telhados de sapê, cipós, lustres de cristal e fontes com água darão o tom rústico e ao mesmo tempo elegante para os espaços.

E, quem pensa que a decoração também não terá surpresas, está enganado. Descobrimos que atores da companhia Ligia Aydar, de São José do Rio Preto, integrarão a decoração e realizarão uma interação artística com os convidados. “Tudo vai acontecendo de acordo com o decorrer da festa”, adianta a cerimonialista.

Terno dos noivos:

Algo que Carlinhos e Lucas fazem questão de manter segredo até o dia da cerimônia é o desenho da roupa que usarão na cerimônia, que está sendo confeccionada por Audifax Seabra. Eles já fizeram as provas do look – que deve ser um terno – e usarão camisas de cor clara. Porém, podemos destacar em primeira mão que eles usarão abotoadura de ouro, em formato de coroa. A joalheria responsável pela peça também está sendo mantida em segredo por segurança. Se por um lado a cor do look dos noivos ainda não foi revelada, já podemos adiantar que os padrinhos usarão um terno azul royal.

Cardápio:

O buffet do casamento será de Izabel Pinheiro, de Maceió. Além das tradicionais coxinhas e croquetes, que não podem faltar numa festa, o menu de quitutes para convidados contará com muitos frutos do mar – de sururu a lagosta. Um dos pedidos do noivo é que seja servido o prato paraibano Rubacão, uma espécie de baião-de-dois com diferentes tipos de feijão. Sanduíches e massas também estão no menu para quem prefere não arriscar no tempero da comida nordestina.

Bolos e doces:

Algo ainda não definido pelo casal é o sabor do bolo – que deve ter de seis a sete andares. Mas, o que já podemos adiantar é que ele não será branco e terá muitas flores na decoração. O desenho e o sabor serão aprovados pelos noivos na próxima semana.

Já os docinhos, que ficarão em uma mesa grande embaixo de uma grande árvore, serão mais de 6 mil. Só de brigadeiro gourmet são 2.500, e de bem-casados são pouco mais de mil.

por Leo Dias