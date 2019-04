Júri de acusado da morte de Bárbara Regina é marcado para 28 de maio, em Maceió

Data: 15/04/2019



Foi marcado para o dia 28 de maio o júri de Otávio Cardoso, acusado de matar a universitária Bárbara Regina, que desapareceu em setembro de 2012. A informação foi confirmada ao G1 pela assessoria do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) nesta segunda-feira (15).

O corpo da estudante nunca foi encontrado. O julgamento será realizado na 8ª Vara Criminal da Capital, e será presidido pelo juiz John Silas da Silva.

Além de homicídio, Cardoso também será julgado por ocultação de cadáver. Ele nega as acusações.

De acordo com a acusação do Ministério Público de Alagoas (MP-AL), o réu conheceu a vítima após sair de uma boate no bairro da Ponta Verde, em setembro daquele ano.

A vítima se recusou a ter relações sexuais com ele, que a estuprou e a matou logo em seguida, asfixiando a vítima e desferindo golpes de punhal no peito de Bárbara.

Após matá-la, Otávio Cardoso escondeu o corpo da vítima e teria confessado a um amigo o que tinha feito, sem revelar onde teria enterrado Bárbara Regina. Ele está preso desde 2017 pelo crime.

Segundo uma testemunha, dias depois do ocorrido, o réu teria ido até um lava jato que costumava frequentar, onde o dono do estabelecimento e a testemunha perceberam que o carro estava sujo com pó de cana, além de estar sujo de barro por dentro e por fora do veículo.

Por conta das acusações, Cardoso foi denunciado e deverá ir a júri popular pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio cruel, além de ocultação de cadáver.

Ele chegou a ser denunciado por estupro, mas o juiz decidiu não levar esse crime a júri, por falta de provas.

Fonte: G1/AL