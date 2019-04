Secretaria Municipal de Educação entrega enxovais completos em todas as creches do município

Data: 16/04/2019



Com o objetivo de garantir o bem-estar continuo das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Educação Infantil- Creches, a Secretaria Municipal de Educação- Semed, realizou no início dessa semana a entrega dos novos kits que compõem o enxoval necessários para o cuidado com esses alunos .

O enxoval entregue é composto por toalha de banho infantil, lençóis com elástico, lençol para berço, lençol sem elástico, colchão para berço sendo entregue em todas as creches do município e beneficiando as 468 crianças matriculadas. A compra do material foi realizada através de recursos próprios da Semed.

A aquisição desses itens que compõem o enxoval facilitam o trabalho dos profissionais das Escolas municipais de Educação infantil e também proporcionam maior conforto para as crianças beneficiando a toda comunidade escolar.

“ Quando vejo a felicidade nos olhos dos professores, pais e principalmente das crianças ao receber os enxovais sinto-me feliz e com a certeza que estamos no caminho certo. Com a confiança do Prefeito Marcius Beltrão vamos avançar muito mais” Afirmou a Secretária Municipal de Educação Cíntya Alves.

