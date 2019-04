Secretaria Municipal de Educação realiza Dia D do Programa escola 10 nas unidades de ensino

Data: 16/04/2019



Durante a última semana foram realizados nas Escolas Municipais de Educação Básica, o Dia D do Programa Escola 10, com a mobilização da direção, coordenação, professores, líderes escolares, articuladores de ensino e toda comunidade escolar das unidades de ensino do município, para construção do plano de ação do Programa Escola 10 .

O plano de trabalho desenvolvido pelas unidades de ensino, contém as ações que essas escolas irão desenvolver durante todo o ano letivo de 2019, com foco no fluxo e proficiência dos alunos.

De acordo com informações da Semed, nos encontros foram trabalhados quais as estratégias as escolas vão adotar para diminuir a evasão escolar e a reprovação, com o respectivo aumento da proficiência. Promovendo também estratégias para alavancar a aprendizagem dos alunos, dentro das diversas habilidades e competências, com foco na Prova Brasil.

O programa Escola 10, tem uma importância fundamental para os bons indicadores da educação no município, pois une forças entre Governo do Estado e Prefeitura pela melhoria dos índices educacionais, com impacto positivo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Além disso durante toda a semana ocorreram distribuição de materiais didáticos e material de apoio pedagógico do Programa Escola 10, que vai ser trabalhado ao longo do ano letivo de 2019, na qual foram entregues para mil e cinquenta alunos do quinto ano e trezentos e oitenta alunos do nono ano.

Para a Secretária municipal de Educação Cíntya Alves é importante alinhar as ações a serem desenvolvidas por cada escola, traçando as estratégias utilizadas em conjunto com o Programa Escola 10, para assim atingir os resultados esperados, sempre com foco na elevação continua dos índices educacionais.

“Vamos continuar trabalhando incansavelmente para que a educação em nosso município possa avançar ainda mais. Com o trabalho abnegado dos nossos profissionais e o envolvimento de toda comunidade escolar continuaremos no rumo certo”, destacou.

Fonte: Ascom/PMP