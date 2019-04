Feriadão: previsão aponta períodos chuvosos e tempo seco em Alagoas

Data: 17/04/2019



A previsão para o feriado de Semana Santa está disponível por meio da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). Para esta quinta-feira (18), véspera do feriadão, existe a possibilidade de tempo parcialmente nublado.

De acordo com o meteorologista da Semarh, Vinícius Pinho, há predominância de tempo seco para quinta, com temperaturas que podem chegar a 31° C no Litoral e 34° C, no Sertão.

Já na sexta-feira (19), há previsão de sol entre nuvens, porém com períodos de chuvas leves no Litoral e Zona da Mata alagoana. Nas outras regiões, o tempo tende a seguir com predomínio de sol e clima seco.

Para o sábado (20), o tempo pode apresentar instabilidades e chuvas no Litoral, Zona da Mata e Agreste. A previsão para o domingo pode ser conferida a partir de sexta-feira (19) no http://www.semarh.al.gov.br/tempo-e-clima/previsao

Fonte: Assessoria