Mais de 20 candidatos do mesmo partido ficam inelegíveis em Alagoas

Data: 17/04/2019

São diferentes condenações do Tribunal Regional Eleitoral que atingem candidatos que disputaram as eleições de 2018 em Alagoas. A fase agora é de conclusão dos julgamentos de prestação de contas e de condenação.

Em alguns casos – talvez por descaso – as condenações atingem a maioria dos candidatos de um mesmo partido ou coligação.

O PSOL, que disputou as eleições de 2018 em Alagoas com chapa completa, foi condenado a devolver recursos por falta de prestação de contas.

Dos 34 candidatos a deputado estadual pelo PSOL em 2018, cerca de 80% devem ficar inelegíveis por problemas na prestação de contas. Ao menos 21 não apresentaram a prestação de contas e outras seis o fizeram fora do prazo.

O presidente do partido e candidato mais votado a deputado estadual do PSOL em AL no ano passado, Gustavo Pessoa, que já foi candidato a prefeito de Maceió, foi condenado a devolver R$ 62 mil de recursos partidários, além de ficar inelegível por quatro anos. É a mesma punição aplicada a outros candidatos: devolução dos recursos e inelegibilidade.

O candidato a senador Cícero Albuquerque também foi condenado a inelegibilidade – “ficando impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o período correspondente ao final da legislatura, persistindo ainda os efeitos após o final da mesma, até a apresentação das contas conforme preceitua o Art. 83, inciso I, da Res. TSE nº 23.553/17”, segundo decisão do TRE-AL.

Alguns candidatos estão entrando com recursos. Mas se for mantida a condenação todos ficarão impedidos de participar das eleições de 2020.

O atraso na prestação de contas tem sido encarado como uma verdadeira crise no PSOL de Alagoas. Uma crise que poderia ter sido evitada com o cumprimento de prazos e que a partir de agora deve dar muita dor de cabeça para os dirigentes do partido no Estado.

Veja a lista interna do PSOL que circulou em alguns grupos sobre a prestação de contas da chapa de estadual:

Situação de Prestação de contas dos Candidatos

PSOL Estadual :

Prestação de contas Final – 06-11-2018

Prestação de contas Final Retificadora – 04-04-2019

Governador

1 – Prestação de contas final – Entregue dentro do prazo

Senador: 1 – Profº Cícero Albuquerque

Obs: Entregue 5 meses atrasado na data de 09-04-2019.

Deputados Federais

Profº Aberlardo – Entregue Final – SIM

Lú Araújo – Entregue Final – SIM

Deputados Estaduais

01 – Adriano Santos – Entregue dentro do prazo em 12-11-2018

02 – Ailton Valdevino – Entregue dentro do prazo em 06-11-2018

03 – Ana Alice – Prestação de contas Final – Não entregue

04 – Antônio Wagner – Final Entregue em 13-11-2018

05 – Ariane Santo – Prestação de contas Final – Não entregue

06 – Arnaldo Assunção – Prestação de contas Final – Não entregue

07 – Carlos Leão – Prestação de contas Final – Não entregue

08 – Drº Rommel – Prestação de contas Final entregue em 05-11-2018

09 – Elias do Posto – Prestação de contas Final – Não entregue

11- Fátima Rodrigues – Prestação de contas Final – Não entregue

12- Geonaldo Amena – Prestação de contas Final – Não entregue

13 – Geraldo Amorim – Prestação de contas Final – Não entregue

14 – Geysson Santos – Prestação de contas Final – Não entregue

15 – Gustavo Pessoa – Prestação de contas Final entregue fora do prazo em 25-03-2019

16 – Jacira – – Prestação de contas Final – Não entregue

17 – Juvenal Daviliano – Prestação de contas Final – Não entregue

18 – Alane Karine – Prestação de contas Final entregue

19 – Leandro Muniz – Prestação de contas Final – Não entregue

20 – Luciene Lemos – – Prestação de contas Final entregue fora do prazo em 09-04-2019

21 – Luiz Galdino – Prestação de contas Final – Não entregue

22 – Lú Medeiro – Prestação de contas Final – Não entregue

23 – Marcelo Aguiar – Prestação de contas Final entregue no prazo

24 – Paulo Cesar – Prestação de contas Final entregue fora do prazo em 08-01-2019

25 – Paulo José – Prestação de contas Final – Não entregue

26 – Pedro Laurindo – Prestação de contas Final – Não entregue

27 – Professor Arnaldo Rocha – – Prestação de contas Final entregue no prazo

28 – Paulo Roberto – Prestação de contas Final entregue no prazo

29 – Profº Renildo – Prestação de contas Final entregue dentro do prazo

30 – Risonilda – Prestação de contas Final entregue fora do prazo em 25-03-2019.

31 – Roberto Teixeira – Prestação de contas Final – Não entregue

32 – Rosimere – Prestação de contas Final – Não entregue

33 – Tais Lane – Prestação de contas Final – Não entregue

34 – Tatiane Silva – Prestação de contas Final – Não entregue

35 – Tony Cloves – Prestação de contas Final entregue fora do prazo em 09-04-2019

36 – Vicconde – Prestação de contas Final – Não entregue

Total de 21 Candidatos Sem prestar Contas

Total de 06 Candidatos entregaram prestações fora do prazo

por Roberto Gonçalves com Blog do Edivaldo Júnior