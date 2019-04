Prefeito em exercício Ronaldo Lopes cumpre agenda de trabalho visitando obras em andamento

Data: 17/04/2019



O prefeito em exercício Ronaldo Lopes, esteve na manhã desta quarta-feira (17), visitando obras em andamento no município de Penedo, acompanhando de perto o processo de transformação que uma área antes ociosa está recebendo para em breve dar espaço a um local arborizado e de ampla socialização entre os moradores da comunidade e transeuntes que diariamente passam pelo local.

O espaço está localizado na Avenida Duque de Caxias ao lado da Igreja do Nazareno. O terreno que há tempos estava abandonado entrou na área de desapropriação do espaço que garantiu o alargamento da rua que dá acesso à orla de Penedo para quem vem da Avenida Floriano Peixoto pelo Camartelo. A informação do prefeito em exercício Ronaldo Lopes, dá conta de que nos próximos dias a obra será entregue à comunidade já que segue em ritmo acelerado.

A construção da praça ao lado da Igreja do Nazareno, atende também a um antigo anseio dos frequentadores do templo religioso, que já estiveram inclusive com Ronaldo Lopes para se colocar à disposição, numa parceria com a prefeitura para que o local permaneça sempre com o devido zelo e cuidado. “Essas parcerias com a comunidade é de suma importância para que possamos manter nossa cidade sempre cuidada e gerando áreas que ofereçam mais qualidade de vida a todos”, declarou Ronaldo.

Fonte: Ascom/PMP