Alagoas supera média nacional na redução da violência

Data: 18/04/2019



Alagoas é um dos estados que mais reduziram violência no País. O estado registrou queda de 26% no número de assassinatos nos dois primeiros meses de 2019 em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto que a média no país foi de 25%. Os dados são do índice nacional de homicídios criado pelo portal G1, com base nos registros oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

O governador Renan Filho afirmou que mais uma vez Alagoas dá exemplo ao Brasil e segue reduzindo violência acima da média nacional. “Nós vamos seguir assim: firmes para que a segurança pública cada vez mais se consolide como uma política efetiva que promove a paz, reduz mortes, assaltos e todos os tipos de crime que afligem a nossa sociedade”, afirmou o governador.

O portal divulgou que Alagoas é 8º estado do País com maior redução de homicídios no primeiro semestre. O Brasil teve uma queda de 25% no número de assassinatos nos dois primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

A queda nacional é puxada principalmente pelos estados do Nordeste que, juntos, registram a redução mais significativa do número de mortes (34%). Os números divulgados pelo Portal G1 só reforçam os dados verificados pelo Núcleo de Estatística e Análise Criminal (Neac) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Estudo do Neac apontou que o mês de março de 2019 entrou para a história de Alagoas com o menor número de homicídios registrados desde o início da série histórica que contabiliza os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Estado, iniciada em 2011.

Seguindo a mesma tendência, a capital, Maceió, também registrou o menor saldo de homicídios nos últimos oito anos. Foram 101 mortes ocorridas no mês em todo o Estado, dois a menos que no mês de julho de 2018, menor número registrado até então.

Com relação aos 138 homicídios de mês de março do ano passado, a redução foi de 26,8%. “Ver Alagoas iniciar 2019 com o pé direito me dá mais forças para seguir trabalhando duro, todo dia, para que a gente alcance novos bons resultados. Essa é a Alagoas que vira uma página antiga, onde as coisas teimavam em não dar certo”, concluiu Renan Filho.

por Severino Carvalho/Agência Alagoas