Crianças da LBV convocam a sociedade para uma força-tarefa contra Aedes aegypti

Data: 18/04/2019



Mobilizar a sociedade a formar uma força-tarefa para o combate ao Aedes aegypti, transmissor do Zika e também vetor da dengue e da chikungunya é um dos objetivos da campanha Eu ajudo a mudar! promovida pela Legião da Boa Vontade (LBV) em todo o país. As crianças, atendidas pela Instituição, ensinam ações simples, mas importantes para o combate eficaz ao mosquito. Acesse, assista e compartilhe: https://www.lbv.org/as-criancas-da-lbv-sabem-como-combater-a-dengue-quer-aprender

Um trabalho que ajuda a mudar o mundo para melhor

Em 2018, a LBV prestou, mais de 13,5 milhões de atendimentos e benefícios à população em 211 cidades brasileiras, por meio de seus 72 Centros Comunitários de Assistência Social, três Abrigos para Idosos, um Centro de Assessoramento, cinco Escolas de Educação Básica e uma Escola de Capacitação Profissional, além de diversas campanhas de mobilização social, emergenciais, de conscientização e de valorização da vida.

Em Alagoas, a Instituição tem sua Sede em Maceió, localizada no Bairro do Barro Duro, desenvolve os programas Criança: Futuro no Presente!, Vivência Solidária e Vida Plena (idosos), na qual é oferecida dezenas de oficinas como música, arte e cultura, cidadania irrestrita, dança, ballet, artesanato e atividades esportivas. As famílias assistidas pela LBV, são oriundas das comunidades do Barro Duro, Novo Mundo, Jacintinho, Feitosa, São Jorge, Tabuleiro, Santa Lúcia, Benedito Bentes e Luiz Pedro I. Também com atuação no Agreste e Sertão Alagoano com cestas de alimentos e kits pedagógicos.

por Vânia Besse/Assessoria LBV