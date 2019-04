Sefaz sorteia um milhão de reais em comemoração a Páscoa na segunda-feira (22)

Data: 18/04/2019



A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL) inicia o cronograma de premiações do Programa Nota Fiscal Cidadã de 2019, na segunda-feira (22), às 9h. O sorteio de um milhão em comemoração a Páscoa ocorrerá na Associação Católica São Vicente de Paulo, mais conhecida como Casa de Ranquines.

Do total do prêmio, R$500 mil será destinado para as instituições e R$500 mil para pessoas físicas. Serão consideradas aptas para o sorteio as notas fiscais levantadas entre novembro e dezembro de 2018.

Para esta edição foram gerados 167.403 bilhetes, correspondentes a 57795 CPFs participantes. Já para as 73 instituições cadastradas e aptas a concorrer, o total de bilhetes foi de 11.157.

Na ocasião, a Casa de Ranquines inaugurará obras realizadas com o dinheiro recebido do programa. A Fraternidade é uma associação evangelizadora e de assistência, sem fins lucrativos, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A chefe especial de Educação Fiscal, Glácia Tavares, convida a sociedade maceioense para prestigiar as atividades do Programa Nota Fiscal Cidadã. “É importante este contato da população com as associações beneficiadas, para estreitar laços e até para gerar novas adoções de pessoas físicas às instituições”.

A Casa de Ranquines fica localizada na Ladeira Eustáquio Gomes de Melo, 107, no Centro.

por Layla Oliveira/Agência Alagoas