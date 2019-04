Carlinhos Maia anuncia que irá colocar refletores no campo do Sport Club Penedense

Os desportistas de Penedo e região tiveram uma ótima notícia na noite desta sexta-feira, 19. O Influenciador Digital de maior sucesso no momento, Carlinhos Maia, anunciou nos seus stories no Instagram que irá colocar os refletores no estádio Dr. Alfredo Leahy (campo do Penedense).

Durante o anuncio, Carlinhos Maia disse que vai programar um jogo festivo com a presença de alguns jogadores a nível nacional e internacional para comemorar essa nova era no futebol de Penedo.

Há anos o time ribeirinho vem sofrendo por não ter os refletores no seu estádio de futebol e nos campeonatos da 1ª divisão do Alagoano que participou teve que se deslocar até Coruripe para mandar seus jogos.

A diretoria do Sport Club Penedense recebeu essa notícia com entusiasmo e euforia. Com essa boa nova o planejamento do clube pode ser alterado e as atenções poderão ser voltadas para a participação do time ribeirinho na Segundona 2019.

por Redação