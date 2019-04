Em 8h, quatro casos de violência contra mulher são registrados em AL

Data: 20/04/2019



Quatro casos de violência contra mulheres foram registrados pela Polícia Militar em cerca de oito horas em Alagoas. Segundo o relatório do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Estado da Segurança Pública as agressões aconteceram em Maceió, Arapiraca e Marechal Deodoro nessa sexta-feira (19) e na manhã deste sábado (20).

De acordo com o relatório, o primeiro caso aconteceu no no bairro de Ponta Grossa, em Maceió, por volta das 16h30. Um homem identificado como Marcos Paulo agrediu a esposa e ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, no Farol.

No bairro Manoel Teles, em Arapiraca, policiais do Batalhão de Radiopatrulha constataram que uma mulher foi agredida pelo esposo com tapas no rosto. O esposo identificado como Jadielson Vicente, foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa.

Já no bairro do Benedito Bentes, na noite dessa sexta, Raimundo da Silva foi autuado por lesão corporal dolosa após agredir a esposa.

Na manhã deste sábado, uma guarnição da 5º Companhia Independente de Marechal Deodoro registrou que Felipe Ferreira atacou a companheira. O agressor foi autuado por violência contra a mulher. O caso aconteceu próximo a uma igreja na Praia do Francês.

Fonte: CadaMinuto