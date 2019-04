João Carlos brilha nos pênaltis, CSA vence o CRB e conquista o bicampeonato Alagoano

Data: 21/04/2019



O CSA é o campeão Alagoano 2019. Após vencer por 1 a 0 no tempo normal, com gol de Hugo Sanches, o CRB fez valer o regulamento e levou a decisão do Estadual para os pênaltis. Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro João Carlos, que defendeu duas cobranças e ajudou o Azulão a conquistar o bicampeonato. Luciano Castan anotou o último gol na cobrança e sacramentou o placar de 4 a 2. Esse é o 39º título alagoano do CSA.

Com o título, o Azulão garantiu vagas na Copa do Brasil e na fase de grupos da Copa do Nordeste 2020. O CRB também ficou com uma vaga na Copa do Brasil e vai jogar a pré-Copa do Nordeste.

João Carlos brilha e CSA conquista o bicampeonato

Disposto a reverter o placar do jogo de ida, o CRB jogou em cima desde a etapa inicial. Hugo Sanches começou assustando em bomba para fora. Depois foi a vez de Mattis encher o pé de fora da área e obrigar João Carlos a espalmar. Melhor em campo, o Regatas abriu o placar aos 21′. Júnior bateu no gol pela direita, João Carlos espalmou no meio e Hugo Sanches completou de joelho para o gol, enlouquecendo a torcida regatiana, mandante nesta tarde. O CSA respondeu com Patrick Fabiano aos 33′ e Edson Mardden cresceu na frente do atacante, defendendo no canto. Em seguida, João Carlos voltou a trabalhar em finalização de William Barbio.

Na etapa final, o Galo seguiu melhor. Logo aos 3′, Maílson recebeu passe na área e chutou para defesa de João Carlos. Os dois times caíram de rendimento físico ao longo do segundo tempo e aumentaram a adrenalina na decisão. Gerson, Maílson e Victor Rangel tentaram, mas não acertaram no gol. Já no fim, Carlinhos bateu cruzado e Edson Mardden segurou. Nos acréscimos, Zé Carlos teve grande chance de cabeça, mas parou em defesa providencial de João Carlos, que levou a final para os pênaltis.

O CSA iniciou as cobranças das penalidades. Matheus Sávio abriu o placar cobrando no meio. João Carlos cresceu na decisão e defendeu a batida de João Paulo. Carlinhos bateu no meio de novo e ampliou o placar. Lucas cobrou no lado direito e João Carlos pegou a segunda. Rafinha seguiu chutando no meio e Edson Mardden tirou com o pé. Victor Rangel bateu bem e anotou o primeiro do Galo. Dawhan escolheu o lado direito e fez o terceiro do CSA. Guilherme Mattis converteu a dele ao mandar uma pancada no alto direito. E Luciano Castan soltou a bomba no alto para sacramentar a vitória por 4 a 2 nos pênaltis e a conquista do bicampeonato do CSA.

Ficha técnica

CRB

1- Edson Mardden

2- Júnior

3- Wellington Carvalho

4- Guilherme Mattis

6- Igor

5- Claudinei

8- Lucas

7- William Barbio (18- Ferrugem, aos 24′ do 2º tempo)

10- Hugo Sanches (19- João Paulo, aos 19′ do 2º tempo)

11- Maílson (21- Zé Carlos, aos 27′ do 2º tempo)

9- Victor Rangel

Técnico: Marcelo Chamusca

Banco: 12- Cris, 13- Patrik, 14- Luiz Felipe, 15- Luiz Fernando, 16- Guilherme, 17- Mateus Silva, 18- Ferrugem, 19- João Paulo, 20- Danilinho, 21- Zé Carlos, 22- Eduardo, e 23- Gustavo Balotelli.

CSA

1- João Carlos

2- Apodi

13- Gerson

4- Luciano Castan

6- Rafinha

5- Mauro Silva (21- Manga Escobar, aos 9′ do 2º tempo)

8- Dawhan

19- Didira (14- Carlinhos, aos 33′ do 2º tempo)

10- Matheus Sávio

11- Robinho (16- Victor Paraíba, aos 16′ do 2º tempo)

99- Patrick Fabiano

Técnico: Marcelo Cabo

Banco: 12- Igo Gabriel, 31- Fabricio, 9- Lucca Mota, 14- Carlinhos, 15- Rony Fernandes, 16- Victor Paraíba, 18- Jhon Cley, 20- Cassiano, 21- Manga Escobar, 22- Celsinho, 23- Gersinho e 25- Lohan.

Gol

CRB: Hugo Sanches (21′ do 1º tempo)

Cartão amarelo

CRB: Victor Rangel, Lucas.

CSA: Luciano Castan, Robinho, Apodi, Mauro Silva, Patrick Fabiano.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ);

Auxiliar 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG);

Auxiliar 2: Neuza Inês Back (FIFA/SC);

4º árbitro: Edna Alves Batista (FIFA/PR).

Fonte: TNH1