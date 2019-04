Investimentos do BNB contribui para desenvolvimento dos municípios

Data: 22/04/2019



As linhas de financiamento do Banco do Nordeste (BNB) foram apresentadas aos prefeitos, nesta segunda-feira (22), na Associação dos Municípios Alagoanos (AMA). O superintendente do banco em Alagoas, Pedro Ermínio, afirmou que em 2018, considerando todas as linhas de financiamento foram movimentados R$1,3 bilhão, o melhor ano de financiamento no estado.

Para o presidente da AMA, Hugo Wanderley, o banco tem uma importância muito grande por ser parceiro dos municípios. “Através do BNB é injetado recursos nas camadas mais desfavorecidas da sociedade”, declarou.

Com os investimentos ao longo do ano, os reflexos desses financiamentos nos municípios foram positivos. Na indústria o crescimento foi de 64% em relação a 2017, o comércio e serviço 34%, na área rural 25,5%, nas micro e pequenas empresas 12% e no semiárido mais de 18%.

O avanço do banco em Alagoas no ano de 2018, segundo superintendente Pedro, também se deu pelo apoio das prefeituras em regularizar mais de R$ 37 mil em dívidas na agricultura familiar. “Isso permitiu que a ações fossem ampliadas e novas linhas de crédito geradas”, destacou.

Para permanecer o crescimento, gerar renda e auxiliar no desenvolvimento este ano, o BNB solicitou o apoio das prefeituras para disponibilizar um espaço dentro das prefeituras para atendimento ao microcrédito e para, através da secretaria da Agricultura, realizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR), para poder continuar realizando as linhas de crédito.

por Assessoria