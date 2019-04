Justiça suspende direitos políticos do ex-prefeito de Traipu

Data: 23/04/2019



O ex-prefeito de Traipu, teve os direitos políticos suspensos, pelo período de oito anos. A suspensão foi determinada pelo juiz Elielson dos Santos Pereira, da Comarca de Traipu.

O ex-gestor foi condenado pela prática de improbidade administrativa, por usar servidores da Prefeitura em serviços de interesse particular. A decisão foi proferida na segunda (22) e divulgada nesta terça (23).

Segundo os autos, o servidor Luiz Carlos de Souza de Sena, ocupava formalmente o cargo de professor, mas exercia função particular de caseiro da fazenda do ex-prefeito. Já o servidor Erivan Alves dos Santos, lotado na Secretaria de Educação, trabalhava como segurança da residência de Marcos Santos.

“O desvio de função, no que tange à alocação dos servidores em outros postos de trabalho ou exercendo outras funções, caracteriza ato que viola os princípios da administração pública da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência”, afirmou o juiz.

O ex-prefeito também foi condenado por contratar servidores sem concurso público, entre os anos de 2009 e 2012. A defesa de Marcos Santos alegou a inexistência de atos de improbidade. Para o juiz, no entanto, houve dolo e má-fé na contratação irregular de servidores públicos.

“Em que pese ter assumido o compromisso de realizar concursos públicos, após o final do certame de 2002, passou a gerir o funcionalismo municipal com o mesmo proceder de antes da realização do termo de ajuste de conduta, o que revela tratar-se de administrador ímprobo, na medida em que ficou indefinidamente realizando contratações irregulares sem qualquer pretensão de realizar concurso público”, destacou o magistrado.

Segundo o Tribunal de Justiça de Alagoas, além de perder os direitos políticos, Marcos Santos deverá perder função pública que porventura esteja exercendo. O ex-gestor também terá que ressarcir, de forma integral, os danos causados aos cofres do município.

Na decisão, o juiz manteve a indisponibilidade dos bens do ex-prefeito até a quantia de R$ 1 milhão, e determinou o pagamento de multa a ser revertida para a cidade de Traipu, no valor de três vezes o acréscimo patrimonial decorrente do uso dos servidores públicos para a prestação de serviços particulares. A multa deverá incidir sobre valor que ainda será calculado. Além disso, Marcos Santos também está proibido de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de dez anos.

Fonte: G1/AL