Mais de 50 mil fazem cadastro em AL para receber alerta da Defesa Civil Nacional

Data: 23/04/2019



No Brasil, mais de 6,1 milhões de usuários já cadastraram seus CEPs para receber mensagens SMS da Defesa Civil Nacional. Em Alagoas, mais de 50 mil informaram os dados ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e receberão informações sobre chuvas intensas, vendavais, deslizamentos e outros fenômenos naturais.

Alagoas foi o terceiro estado do Nordeste com maior número de usuários cadastrados no serviço, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Na Bahia foram 81 mil registros e, em Pernambuco, 68 mil.

De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), os cinco estados que se destacam com maior número de cadastros foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

“A importância dos alertas também levou a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a buscar outras formas para fazer com que as mensagens cheguem à população. Está em testes o envio desse conteúdo via TV por Assinatura e sem a necessidade da realização de cadastro. A expectativa é que a novidade seja implementada ainda neste semestre”, diz texto da assessoria de comunicação social do MDR.

Sempre que são identificadas situações de riscos que possam acarretar desastres naturais, uma mensagem de SMS é enviada aos números cadastrados. Os alertas são gerados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do MDR, resultado de um trabalho em conjunto com os órgãos de Defesa Civil de estados e municípios.

Qualquer cidadão pode receber informações sobre localidades em todo o Brasil. Para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP de interesse para o número 40199.]

com Ascom MDR