Polícia encontra carga roubada, armas e carro clonado em galpão em São Miguel dos Campos

Data: 23/04/2019



A Polícia Militar apreendeu, nesta terça-feira (23), no município de São Miguel dos Campos, armas, munições e kits de produtos infantis, como 448 bolsas da marca Lalai Baby, que haviam sido furtados em Campo Alegre, no último fim de semana. Além dos materiais, um veículo com placa clonada também foi recuperado pelos policiais.

Segundo informações do Comando do Policiamento do Interior, os militares chegaram a um galpão após uma informação fornecida pelo serviço de inteligência. Ao entrar no local, eles localizaram o carro, as armas e as bolsas.

Dentro do automóvel, um HB 20 branco, que era utilizado para roubos na cidade, também foram encontradas uma arma calibre 38 e uma espingarda. A polícia precisou usar um caminhão para fazer o transporte do material recolhido devido a grande quantidade de produtos recuperados.

O proprietário afirmou para a PM que o galpão havia sido alugado para terceiros e destacou não saber o paradeiro do atual inquilino. Ele foi liberado depois de ser ouvido pelo delegado.

por Carolina Neris/TNH1