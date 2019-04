Secretaria municipal de Educação realiza Projeto sobre Educação Empreendedora em Penedo

Data: 23/04/2019



A Secretaria Municipal de Educação-Semed está implantando nas Escolas Municipais de Educação Básica de Penedo- EMEB, um projeto de Educação Empreendedora, abordando para os alunos o conceito e entendimento sobre o Empreendedorismo e suas vertentes da atualidade. As ações ocorrerão ao longo de 2019, sendo voltadas para Estudantes das escolas da rede pública do Município de Penedo, que estão matriculados nos 8º anos do Ensino Fundamental e na educação de Jovens e Adultos(EJA).

O objetivo é fomentar a ideia de empreender, capacitando-os por meio de: Palestras, oficinas, eventos e workshop vinculados ao universo do empreendedorismo, para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens estudantes, possibilitando o surgimento de ideias criativas e iniciativas para o desenvolvimento de ações pautadas no protagonismo juvenil.

O Projeto que ocorre em parceria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é coordenado pelo Facilitador Allan David Rodrigues de Assis, contando também com a parceria do Sebrae Penedo. Os estudantes que participarem da educação empreendedora, poderão demonstrar seus futuros empreendimentos, nas feiras de empreendedorismo que acontecerão no final do projeto.

As oficinas- capacitações de Educação Empreendedora ocorrerão através de aulas teóricas e oficinas práticas sobre empreendedorismo com as seguintes vertentes: Dança Artesanato, Gastronomia, Tecnologia, Teatro, Música e Associativismo. A carga horária para cada oficina será de 20 horas, entre as partes teóricas e práticas .

Durante reuniões ocorridas nas últimas semanas e que contaram com a presença de diretores das escolas municipais, coordenadores, entre outros, contando também com o apoio dos técnicos do Sebrae foram abordados os aspectos técnicos do projeto e também o cronograma que será executado durante o ano vigente, nas escolas do município, ocorrendo já no próximo dia 9 de maio, uma palestra na Escola Municipal barão de Penedo.

Para a Secretária Municipal de Educação Cyntia Alves a educação empreendedora é de grande importância na atualidade, para melhor preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho no século XXI.

“Quanto mais cedo o aluno despertar sua parte empreendedora, mais tempo terá para planejar suas ações profissionais no futuro. É papel da escola fazer parte dessa construção no âmbito do processo ensino-aprendizagem formando indivíduos independentes e capazes de desenvolver uma postura criativa frente aos desafios do mercado de trabalho”, afirmou Cintya Alves.

CRONOGRAMA DAS AÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ITEM ESCOLA AÇÃO DATA 01 BARÃO DE PENEDO PALESTRA 09/05/2019(QUI) 02 DOUGLAS APRATTO PALESTRA 23/05/2019(QUI) 03 MANOEL SOARES PALESTRA 06/06/2019(QUI) 04 SANTA LUZIA PALESTRA 20/06/2019(QUI) 05 TEOTÔNIO RIBEIRO PALESTRA 04/07/2019(QUI) 06 COSTA MANGABEIRA PALESTRA 18/07/2019(QUI) 07 IRMÃ JOLENTA PALESTRA 01/08/2019(QUI) 08 HANNA BERTOLET PALESTRA 15/08/2019(QUI) 09 PAULO VI PALESTRA 29/08/2019(QUI)

Fonte: Ascom/PMP