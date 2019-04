Alagoas fechou mais de 16 mil postos de trabalho no mês de março, revela Caged

Data: 24/04/2019

estado de Alagoas registrou o fechamento de mais de 16 mil postos de trabalho no mês de março, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (24), pelo Ministério da Economia.

No primeiro trimestre do ano, o mercado alagoano já registrou um total de 40.899 postos de trabalho fechados, contra 23.907 contratações, ficando um déficit de 16.992.

O saldo é a diferença entre as contratações (7.061) e as de demissões (16.697) no período, totalizando – 9.636 somente no mês de março.

Ainda segundo dados do Caged, desde 2004 Alagoas registra saldos negativos na criação de empregos nos meses de março, sendo o ano de 2012 a maior diferença, onde o estado registrou um déficit de 21.032.

O setor da indústria de transformação foi o que mais fechou postos de trabalho em Alagoas. De acordo com o levantamento, foram 10.236 demissões contra apenas 554 contratações no mesmo período.

Já a construção civil seguiu na contramão e registrou mais contratações, sendo 1.072 novos empregos contra 773 fechamentos de postos de trabalho.

Brasil

A economia brasileira fechou 43.196 empregos com carteira assinada em março deste ano. Esse foi o primeiro resultado negativo em três meses. A última vez que o Brasil havia registrado demissões foi em dezembro do ano passado, com o fechamento de 341.621 postos com carteira assinada.

O resultado surpreendeu os analistas do mercado financeiro, que estimavam nova abertura de vagas no mês passado.

Esse também foi o pior saldo para meses de março desde 2017, quando 62.624 trabalhadores foram demitidos. No mesmo mês do ano passado, foram registradas 56.151 contratações.

por Rafael Maynart/Gazetaweb