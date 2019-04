Farmácia Central recebe fraldas e medicamentos para manutenção dos estoques

Data: 24/04/2019

A farmácia Central do município, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde recebeu na última Segunda-feira (24), cinquenta toneladas de fraudas descartáveis para os pacientes da rede municipal de saúde que necessitam, além dos medicamentos: Clonazepam de 2mg e Glicazida de 30 ml, para reposição dos estoques desses medicamentos, garantindo assim a continua distribuição desses e muitos outros medicamentos.

De acordo com o Coordenador da Assistência Farmacêutica Ângelo Mendes o recebimento desse estoque de medicamentos é de fundamental importância para os pacientes assistidos, na qual a farmácia central faz a regulação, para que os mesmos tenham acesso as quantidades de medicamentos necessários. Com isso todo o estoque da farmácia central é regulado pelo sistema Hórus, garantindo sua continua distribuição.

Ângelo Mendes também destacou que o município arca com 50º% do valor das fraudas, sendo o Estado responsável pela parte restante, representando um alto custo para o município, mas no qual apesar disso A Prefeitura de Penedo atua garantindo as fraldas, para os pacientes que necessitam desse produto.

A Farmácia central, funciona no prédio da antiga farmácia popular, onde os remédios ficam bem condicionados e são distribuídos conforma a demanda, seguindo todos os protocolos necessários para uma distribuição eficiente. Com isso não ocorrem faltas de medicamentos, nem sobras, evitando assim desperdícios por vencimentos das datas de validade.



Fonte: Ascom/PMP