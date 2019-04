Penedo sedia encontro para construção do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente

Data: 24/04/2019

O município de Penedo sediou nesta terça-feira (23), o encontrou que integra a primeira fase da capacitação regional para elaboração do Plano Estadual Decenal com os municípios que fazem parte do polo Penedo, sendo eles: Campo Grande, Coruripe, Feliz Deserto, Igreja Nova, Jequiá da Praia, Junqueiro, Olho d’agua Grande, Piaçabuçu, Porto Real do Colégio, Roteiro, São Brás, São Miguel dos Campos, São Sebastião, Teotônio Vilela e Traipu.

O Encontro que teve como objetivo construir o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente do Estado de Alagoas através da articulação, mobilização e formação de operadores do SGD, Crianças e Adolescentes, aconteceu no Centro Juvenil Maria Auxiliadora, contando com a presença dos Conselheiros de Direito das áreas pertinentes voltadas aos Direitos da Criança e do Adolescente dos municípios do polo Penedo, participantes que representaram as secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura, como também CMDCA’s, Conselhos Tutelares e Núcleos de Cidadania do Adolescente (NUCA).

Na ocasião foram trocadas experiências através de rodas de diálogos, divisão de grupos de trabalho para apresentações pontuais sobre as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças de acordo com cada município e sua situação, entrando assim em consenso e definindo um padrão para ser avaliado a nível estadual. Vale ressaltar que o evento foi coordenado pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec), buscando atingir os princípios que garantirão a construção do PDDHCA-AL, com a participação efetiva de operadores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente nos 102 municípios do estado que está dividido em seis polos: Maceió, União dos Palmares, Penedo, Arapiraca, Santana do Ipanema e Delmiro Gouveia.



Fonte: Ascom/PMP