Presa dupla suspeita de participar de roubo a banco com reféns em Igreja Nova

Data: 24/04/2019

Policiais da Seção Especial de Combate a Roubos a Bancos (Serb) prenderam nesta quarta-feira (24), dois homens suspeitos de participarem diretamente do assalto a banco que aconteceu na cidade de Igreja Nova, interior de Alagoas, em setembro do ano passado. Em vídeo divulgado pela PC-AL, é possível ver que os bandidos fizeram moradores da cidade como reféns.

De acordo com o delegado que comandou a investigação, Cayo Rodrigues, os suspeitos foram identificados como Gleyton Kelverson dos Santos Lima e Roniel José da Silva, presos em Arapiraca, no Agreste do Estado.

“Gleyton recebeu a missão de roubar a caminhonete que foi usada no roubo ao Banco do Brasil de Igreja Nova. Ele foi pago com parte do valor levado da agência”, explicou Cayo. “Já Roniel forneceu as ferramentas utilizadas na ação criminosa, participação esta que lhe rendeu também um percentual do dinheiro roubado”, acrescentou.

A polícia tem como objetivo desarticular ao máximo os grupos empenhados na prática de roubos a bancos, evitando que participantes remanescente se reorganizem e voltem a preparar novos ataques.

Os mandados de prisão foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.



por Dayane Laet/TNH1 com Deic