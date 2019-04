Projeto “ horta escolar” em 2019 será tema de reuniões com diretores da rede municipal

Data: 24/04/2019

Em breve, o projeto Horta Escolar, tido como referência a nível estadual pelo Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília (CET/UnB), voltará a funcionar. O Projeto que é realizado na sede da Secretaria de Educação de Penedo-SEMED atendeu no passado cerca de 1000 alunos da rede municipal.

Segundo a Coordenadora do projeto, Catarina Sodó, nos próximos dias serão realizadas reuniões com os Diretores das escolas para traçar e planejar o cronograma das visitas dos alunos das zonas urbanas e rurais.

A horta escolar tem o objetivo de conscientizar as crianças da parte ambiental e sustentável, como também promover o contato direto com técnicas de plantio, manejo do solo e cuidado com as plantas.

Outro ponto positivo dessa iniciativa é que todos os produtos colhidos são destinados as unidades de ensino do município propiciando alimentos agroecológicos, frescos e diversificados.

Esse ano a Secretaria Municipal de Agricultura por intermédio do Secretário Manoel Messias Lima, participa ativamente do projeto, com doações de sementes de: tomate, pimentão, couve-flor, cebola, cebolinha entre outras.

“A cada ano esse projeto cresce, graças ao empenho da equipe técnica da SEMED, Diretores, Coordenadores, Professores e principalmente o envolvimento dos nossos alunos. Estimulando neles bons hábitos alimentares e respeito ao meio ambiente, com certeza, eles serão propagadores em suas comunidades desse objetivo”. afirmou a Secretária de Educação Cintya Alves.



Fonte: Ascom/PMP