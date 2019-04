ÁUDIOS: OparaNews presente no plantio de árvores nativas em Penedo

Data: 26/04/2019



A reportagem do portal de notícias OparaNews esteve presente na última quinta-feira, 25, prestigiando o projeto Alagoas Mais Verde, um parceria do IMA com as prefeituras municipais de Alagoas. Em Penedo o projeto teve o objetivo inicial de arborizar a orla ribeirinha e contou com a parceria de diversas empresas locais, que contribuíram com as proteções de metal, para que as mudas das árvores nativas plantadas possam se desenvolver.

Nosso repórter, Valdi Fernando, entrevistou o vereador de Penedo Ernande Pinheiro, o presidente do IMA/Alagoas, Gustavo Lopes e o prefeito de Penedo em exercício, Ronaldo Lopes.

VEREADOR ERNANDE PINHEIRO

